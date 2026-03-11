  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Netanya
  Barrio residencial Avec terrasse balcon sur la mer clair vue sur la mer

Barrio residencial Avec terrasse balcon sur la mer clair vue sur la mer

Netanya, Israel
de
$1,82M
;
4
ID: 34165
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/3/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Central
  • Barrio
    HaSharon Subdistrict
  • Ciudad
    Netanya

Sobre el complejo

Tres gros potentiel. 124 m2 selon arnona. Terrasse. Parking Duplex 4,5 pieces dont mamad Pleine vue mer imprenable.

Localización en el mapa

Netanya, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

