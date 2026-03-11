Barrio residencial A vendre magnifique 3 piEces rue calme et prestigieuse A 2 minutes de la plage tel aviv

TO SELL 3 PARTS CALME AND PRESTIGIOUS THROUGH 2 PLAGE MINUTES, TEL AVIV Situado en una calle tranquila y prestigiosa a solo 2 minutos a pie de Royal Beach, este hermoso apartamento de 3 habitaciones es una verdadera joya. Ubicado en la primera planta elevada de un edificio bien conservado y totalmente renovado, ofrece techos de 3,4 metros que inundan el espacio con luz natural y encanto. Aspectos destacados: • 70 m2 de superficie + 5 m2 de terraza • Primera planta muy alta • 2 dormitorios (uno de los cuales es el Mamad – habitación segura) • 1 baño con bañera • techos de 3,4 metros • Estacionamiento subterráneo privado robótico • Edificio conservado, totalmente renovado con acabados de alta gama • Calle tranquila, cerca de la playa, los mejores restaurantes y tiendas de lujo • Vendido totalmente amueblado con electrodomésticos modernos Precio: 6.500,000 libras esterlinas Hablamos inglés, francés y hebreo