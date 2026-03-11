Barrio residencial A vendre magnifique 3 piEces rue calme et prestigieuse A 2 minutes de la plage tel aviv

Proporcionar visualización del contenido del sitio y obtener acceso a la funcionalidad. Este tipo de cookies se utiliza únicamente para el correcto funcionamiento del sitio y no se transfiere a terceros. La desactivación es imposible sin interrumpir el funcionamiento del sitio.
TO SELL 3 PARTS CALME AND PRESTIGIOUS THROUGH 2 PLAGE MINUTES, TEL AVIV
Situado en una calle tranquila y prestigiosa a solo 2 minutos a pie de Royal Beach, este hermoso apartamento de 3 habitaciones es una verdadera joya. Ubicado en la primera planta elevada de un edificio bien conservado y totalmente renovado, ofrece techos de 3,4 metros que inundan el espacio con luz natural y encanto.
Aspectos destacados:
• 70 m2 de superficie + 5 m2 de terraza
• Primera planta muy alta
• 2 dormitorios (uno de los cuales es el Mamad – habitación segura)
• 1 baño con bañera
• techos de 3,4 metros
• Estacionamiento subterráneo privado robótico
• Edificio conservado, totalmente renovado con acabados de alta gama
• Calle tranquila, cerca de la playa, los mejores restaurantes y tiendas de lujo
• Vendido totalmente amueblado con electrodomésticos modernos
Precio: 6.500,000 libras esterlinas
Hablamos inglés, francés y hebreo
Tel-Aviv, Israel
