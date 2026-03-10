  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Ascalón
  4. Barrio residencial Spacieux et lumineux

Barrio residencial Spacieux et lumineux

Ascalón, Israel
de
$540,788
;
10
Dejar una solicitud
ID: 34776
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/3/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Ascalón
  • Dirección
    Emek HaEla, 31 brbwr

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
Apartamento de 4 habitaciones en el centro de agamim en un pequeño edificio de 4 plantas con 2 propietarios mediante el establecimiento, edificio de lujo, amplio y luminoso apartamento con 2 terrazas

Localización en el mapa

Ascalón, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Nouveau projet boutique standing
Jerusalén, Israel
de
$1,72M
Barrio residencial A vendre penthouse masarik bat yam deuxieme ligne mer vue incroyable
Bat Yam, Israel
de
$1,80M
Barrio residencial Projet neuf dexception harav kook tel aviv permis obtenu livraison 35 ans
Tel-Aviv, Israel
de
$5,33M
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse dans un immeuble neuf haut standing neuf
Netanya, Israel
de
$1,25M
Barrio residencial 3 pieces bien situe
Jerusalén, Israel
de
$1,473
Está viendo
Barrio residencial Spacieux et lumineux
Ascalón, Israel
de
$540,788
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Rare opportunite dinvestissement magnifique 2 pieces entierement amenage par un architecte designer dans le prestigieux projet yossi avrahami a noga
Barrio residencial Rare opportunite dinvestissement magnifique 2 pieces entierement amenage par un architecte designer dans le prestigieux projet yossi avrahami a noga
Barrio residencial Rare opportunite dinvestissement magnifique 2 pieces entierement amenage par un architecte designer dans le prestigieux projet yossi avrahami a noga
Tel-Aviv, Israel
de
$1,32M
Hermosa 2. habitaciones + balcón; Hecho enteramente por un reconocido arquitecto de diseño en el prestigioso proyecto de Yossi Avrahami en NOGA, frente a la playa, rodeado de cafetería de moda, restaurantes, bares de vino, talleres de artista y teatro. Acceso al espacio de trabajo, gimnasio …
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Magnifique 4 pieces a la marina dashdod
Barrio residencial Magnifique 4 pieces a la marina dashdod
Barrio residencial Magnifique 4 pieces a la marina dashdod
Barrio residencial Magnifique 4 pieces a la marina dashdod
Barrio residencial Magnifique 4 pieces a la marina dashdod
Mostrar todo Barrio residencial Magnifique 4 pieces a la marina dashdod
Barrio residencial Magnifique 4 pieces a la marina dashdod
Asdod, Israel
de
$1,21M
¡Muy raro! En la residencia Sarfati, rue Exodus, en el puerto deportivo, apartamento de 4 habitaciones con terraza de 24 m2 vistas al mar. Situado en la 5a planta, 2 ascensores en el edificio incluyendo uno de shabat. apartamento completamente renovado, muy moderno, a 50 metros de la playa. …
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Nouveau projet katamonim jerusalem du 2 au 5 pieces penthouses et rez de jardin
Barrio residencial Nouveau projet katamonim jerusalem du 2 au 5 pieces penthouses et rez de jardin
Barrio residencial Nouveau projet katamonim jerusalem du 2 au 5 pieces penthouses et rez de jardin
Barrio residencial Nouveau projet katamonim jerusalem du 2 au 5 pieces penthouses et rez de jardin
Barrio residencial Nouveau projet katamonim jerusalem du 2 au 5 pieces penthouses et rez de jardin
Jerusalén, Israel
de
$1,41M
Nueva Jerusalén de Katamon Proyecto de 2 a 5 habitaciones, áticos y planta baja Situado en el distrito de Katamonim, este proyecto consta de 5 edificios con 34 plantas con gimnasio, sinagogas, 5 ascensores. El tranvía pasará al fondo del proyecto. Diciembre 2029 Método de pago Este proyecto…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir