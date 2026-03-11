  1. Realting.com
Barrio residencial Tres rare tel aviv yaffo residence haut de gamme avec piscine

Tel-Aviv, Israel
de
$1,38M
;
5
ID: 34182
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/3/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Louis Pasteur, 1

Sobre el complejo

Niche en el corazón de una residencia verde con piscina de agua marina .un apartamento de 2 habitaciones con vistas al mar. solicitar ser rerachichi. La residencia es hermosa justo detrás del puerto de Yaffo. Piscina de agua de mar. Spa. sótano muy grande. 1 estacionamiento. Mamad incluido

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

