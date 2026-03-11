  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Ascalón
  4. Barrio residencial Un 4 pieces recent quartier barnea tres bon etat

Barrio residencial Un 4 pieces recent quartier barnea tres bon etat

Ascalón, Israel
de
$558,030
;
4
Dejar una solicitud
ID: 34152
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/3/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Ascalón
  • Dirección
    Yiftah HaGiladi

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
Un hermoso edificio de 4 piezas recientes

Localización en el mapa

Ascalón, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Bureau dangle lumineux de 176 m a louer talpiot jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$2,038
Barrio residencial Projet neuf dexception harav kook tel aviv permis obtenu livraison 35 ans
Tel-Aviv, Israel
de
$2,98M
Barrio residencial Top affaire
Jerusalén, Israel
de
$1,30M
Barrio residencial A ne pas manquer agreable bel appartement
Ascalón, Israel
de
$620,730
Barrio residencial Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pieces jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$1,63M
Está viendo
Barrio residencial Un 4 pieces recent quartier barnea tres bon etat
Ascalón, Israel
de
$558,030
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial A vendre appartement lumineux avec terrasse souccah a arnona jerusalem immobilier 026786595
Barrio residencial A vendre appartement lumineux avec terrasse souccah a arnona jerusalem immobilier 026786595
Barrio residencial A vendre appartement lumineux avec terrasse souccah a arnona jerusalem immobilier 026786595
Barrio residencial A vendre appartement lumineux avec terrasse souccah a arnona jerusalem immobilier 026786595
Barrio residencial A vendre appartement lumineux avec terrasse souccah a arnona jerusalem immobilier 026786595
Mostrar todo Barrio residencial A vendre appartement lumineux avec terrasse souccah a arnona jerusalem immobilier 026786595
Barrio residencial A vendre appartement lumineux avec terrasse souccah a arnona jerusalem immobilier 026786595
Jerusalén, Israel
de
$909,150
Venta en Arnona, buscada zona residencial de Jerusalén, 65 m2 apartamento que ofrece una excelente calidad de vida, ideal para una familia con niños pequeños o para una inversión inmobiliaria segura. Situado en la 2a planta sin ascensor, consta de un luminoso salón con cocina abierta con vis…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial A louer penthouse au coeur de neve tzedek
Barrio residencial A louer penthouse au coeur de neve tzedek
Barrio residencial A louer penthouse au coeur de neve tzedek
Barrio residencial A louer penthouse au coeur de neve tzedek
Barrio residencial A louer penthouse au coeur de neve tzedek
Mostrar todo Barrio residencial A louer penthouse au coeur de neve tzedek
Barrio residencial A louer penthouse au coeur de neve tzedek
Tel-Aviv, Israel
de
$7,838
Alquiler – Ático en el corazón de Neve Tzedek Disponible a principios de enero, este excepcional ático ofrece raros espacios al aire libre, acabados de alta gama e inmejorable ubicación en uno de los barrios más prestigiosos de Tel Aviv. Detalles de la propiedad: 100 m2 interior con 55 m2…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bel appartement bon emplacement proche de la mer renove
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bel appartement bon emplacement proche de la mer renove
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bel appartement bon emplacement proche de la mer renove
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bel appartement bon emplacement proche de la mer renove
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bel appartement bon emplacement proche de la mer renove
Mostrar todo Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bel appartement bon emplacement proche de la mer renove
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bel appartement bon emplacement proche de la mer renove
Tel-Aviv, Israel
de
$1,82M
Hovevei Tsion, calle residencial a 2 pasos de la playa 3 habitaciones renovadas con amplio salón, cocina totalmente equipada y balcón muy agradable 80m2 Balcón 2 cuartos de ducha Segundo piso Ascensor Aparcamiento 5.800.000 Nis
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir