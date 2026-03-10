  1. Realting.com
  Barrio residencial Penthouse a vendre a netania

Barrio residencial Penthouse a vendre a netania

Netanya, Israel
de
$1,10M
;
5
ID: 34797
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/3/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Central
  • Barrio
    HaSharon Subdistrict
  • Ciudad
    Netanya
  • Dirección
    Kikar HaAtzmaut, 11

Sobre el complejo

EN NETANYA Precioso ático situado en el corazón de Netanya, a solo 5 minutos a pie de Kikar y de la playa. Superficie: 175 m2 5 piezas 4 Toilets 3 Baños Balcón + gran terraza Suite para padres Mamad (habitación segura) 2 plazas de aparcamiento 8a planta Luminoso, amplio e idealmente situado apartamento. Rita: 0545464082

Localización en el mapa

Netanya, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
