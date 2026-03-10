Barrio residencial Residence services seniors haut de gamme a har homa jerusalem immobilier 026786595

  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalén
  Residence services seniors haut de gamme a har homa jerusalem

Residence services seniors haut de gamme a har homa jerusalem

Jerusalén, Israel
$877,800
12
ID: 34801
Última actualización: 10/3/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén

Sobre el complejo

Vivir con seguridad, libremente, en un ambiente cálido y elegante. Esta residencia de altos servicios ha sido diseñada para aquellos que quieren mantener plena autonomía, mientras disfrutan de un entorno seguro, amistoso y de alta gama. Seguridad absoluta – serenidad diaria Seguridad 24/7 con guardia permanente Acceso controlado y entorno residencial tranquilo Un marco tranquilizador para usted y sus seres queridos, sin compromiso en su independencia Una vida de barrio real, amigable y cálida lobby de lujo, lugar de encuentro e intercambio Sinagoga dentro de la residencia, fomentando lazos comunitarios Residencia de tamaño humano, ideal para crear relaciones respetando la privacidad de todos Total autonomía, en casa, para siempre Apartamentos privados de 2 a 5 habitaciones, con balcón o terraza grande Propiedad registrada en Tabou: usted es completamente propiedad de su alojamiento No hay obligación de servicio: usted elige libremente lo que necesita, cuando desea Un servicio a la carta, según sus deseos Restaurante Sala de deportes Servicios médicos y de apoyo ➡️ Usted permanece independiente, con soluciones a su alcance Una ubicación ideal Tiendas e instalaciones cercanas A sólo 20 minutos del centro de Jerusalén Reducir los cargos de condominio, una rara ventaja para una residencia de esta persona La combinación perfecta de seguridad, convivencia, confort y libertad. Un lugar de vida diseñado para hoy, y para el futuro.

Localización en el mapa

Jerusalén, Israel
Tiendas de comestibles
Ocio

Barrio residencial Residence services seniors haut de gamme a har homa jerusalem immobilier 026786595
Jerusalén, Israel
de
$877,800
