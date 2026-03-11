  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalén
  4. Barrio residencial Neuf proche tram soucca et parking

Barrio residencial Neuf proche tram soucca et parking

Jerusalén, Israel
de
$1,29M
;
3
Dejar una solicitud
ID: 34351
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/3/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén
  • Dirección
    Basel, 8

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
En un pequeño edificio nuevo de 5 plantas en Kiryat Moché, apartamento único su tipo: grande 4P en la planta superior, luminoso y aireado, con soucca y estacionamiento, idealmente situado cerca del tranvía y la entrada de la ciudad. Producto raro, Entrada inmediata.

Localización en el mapa

Jerusalén, Israel
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Appartement de charme au centre du quartier neve tzedek 2 pieces rue molcho tel aviv
Tel-Aviv, Israel
de
$1,19M
Barrio residencial Magnifique maison mitoyenne avec immense jardin
Jerusalén, Israel
de
$2,19M
Barrio residencial Bonne occasion
Ascalón, Israel
de
$583,110
Barrio residencial A vendre appartement 3 pieces neuf avec balcon et parking
Tel-Aviv, Israel
de
$1,50M
Barrio residencial Sublime appartement a ashdod avec vue mer imprenable
Asdod, Israel
de
$1,47M
Está viendo
Barrio residencial Neuf proche tram soucca et parking
Jerusalén, Israel
de
$1,29M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Magnifique appartement a vendre en bord de mer a ashdod
Barrio residencial Magnifique appartement a vendre en bord de mer a ashdod
Barrio residencial Magnifique appartement a vendre en bord de mer a ashdod
Barrio residencial Magnifique appartement a vendre en bord de mer a ashdod
Barrio residencial Magnifique appartement a vendre en bord de mer a ashdod
Mostrar todo Barrio residencial Magnifique appartement a vendre en bord de mer a ashdod
Barrio residencial Magnifique appartement a vendre en bord de mer a ashdod
Asdod, Israel
de
$1,32M
Hermoso apartamento en venta en Ashdod 5 habitaciones transformadas en 4, en residencia de lujo con conserje 24/24, gimnasio, 4 ascensores incluyendo uno de shabat. Apartamento 150 m2 y 16 m2 terraza con vistas al mar. Celular 9m2 , materiales de alta gama, aire acondicionado, aparcamiento y…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Villa de prestige a vendre a ashdod quartier youd zayin 2e ligne de mer
Barrio residencial Villa de prestige a vendre a ashdod quartier youd zayin 2e ligne de mer
Barrio residencial Villa de prestige a vendre a ashdod quartier youd zayin 2e ligne de mer
Barrio residencial Villa de prestige a vendre a ashdod quartier youd zayin 2e ligne de mer
Barrio residencial Villa de prestige a vendre a ashdod quartier youd zayin 2e ligne de mer
Mostrar todo Barrio residencial Villa de prestige a vendre a ashdod quartier youd zayin 2e ligne de mer
Barrio residencial Villa de prestige a vendre a ashdod quartier youd zayin 2e ligne de mer
Asdod, Israel
de
$2,48M
Raro en la zona: villa de alta gama situada en una de las zonas más buscadas de Ashdod, a pocos pasos de la playa, en la segunda línea del mar. Una propiedad diseñada para ofrecer comodidad, privacidad y calidad de vida, ideal para una familia o una residencia excepcional. Superficie constr…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Vous revez dune maison neuve de haut standing sans travaux et parfaite pour votre famille bh la voici
Barrio residencial Vous revez dune maison neuve de haut standing sans travaux et parfaite pour votre famille bh la voici
Barrio residencial Vous revez dune maison neuve de haut standing sans travaux et parfaite pour votre famille bh la voici
Barrio residencial Vous revez dune maison neuve de haut standing sans travaux et parfaite pour votre famille bh la voici
Barrio residencial Vous revez dune maison neuve de haut standing sans travaux et parfaite pour votre famille bh la voici
Mostrar todo Barrio residencial Vous revez dune maison neuve de haut standing sans travaux et parfaite pour votre famille bh la voici
Barrio residencial Vous revez dune maison neuve de haut standing sans travaux et parfaite pour votre famille bh la voici
Hadera, Israel
de
$1,44M
BZH Nueva exclusividad, en la categoría « COLECCIÓN » French Department of RE/MAX Hadera ✨¿Estás soñando con una casa nueva, de clase alta y sin trabajo perfecta para tu familia? ¡Aquí está! ✨ Casa de 6 habitaciones (165 m2), ✨ Casa como nueva – sólo 3 años! ✨ Situado en la zona muy popular…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir