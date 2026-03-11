  1. Realting.com
  4. Barrio residencial A ne pas manquer au centre avec terrasse bien agence bon emplacement bonne affaire dans un immeuble neuf haut standing neuf projet de qualite

Tamar Regional Council, Israel
$884,070
6
ID: 34258
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/3/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Beersheba Subdistrict
  • Ciudad
    Tamar Regional Council

Sobre el complejo

Mardochee khayat le invita a vivir en uno de nuestros proyectos residenciales de Netanya. En el centro ciudad de Netanya Cerca de todo comienza, sinagogas todo este hecho a pie Características del proyecto El proyecto está construido en una de las calles más famosas y comerciales de Netanya Un hermoso vestíbulo doble decorado por arquitecto Exterior de piedra natural 2 ascensores modernos incluyendo un Chabbatic El proyecto está acompañado por una garantía bancaria Entrega en 2 1/2 años Características del apartamento Pisos por toda la casa Tamaño 80x80 o 1mx1 m Preparación Aire acondicionado Mobiliario de baño de calidad Válvula de fijación Globo de agua caliente solar Puerta interior de calidad Cocina personalizable con encimera de mármol Tiendas eléctricas en todas las ventanas Tome TV en todas las habitaciones y salón Wc suspendido, contador de tres fases Terraza con punto de agua y baldosa antideslizante Apartamento vendido con plaza de aparcamiento Te ofrecemos apartamentos 4 habitaciones 103m2 más 12 m2 terraza 5 habitaciones 130m2 más 14 m2 terraza

Localización en el mapa

Tamar Regional Council, Israel

Barrio residencial 4p neuf central vue magnifique
Barrio residencial 4p neuf central vue magnifique
Barrio residencial 4p neuf central vue magnifique
Jerusalén, Israel
de
$1,33M
Este magnífico 4P, en el piso 19 de un nuevo edificio, se encuentra en el aplomb de la estación de tranvía, que lo conecta en unos minutos al centro de la ciudad. Situado en Kiryat Moché, popular por sus instituciones, dinamismo y el carácter de un antiguo barrio. Calefacción de suelo, Mamad…
Agencia
Immobilier.co.il
Barrio residencial Appartement avec jardin dans le quartier de la colonie allemande
Barrio residencial Appartement avec jardin dans le quartier de la colonie allemande
Barrio residencial Appartement avec jardin dans le quartier de la colonie allemande
Barrio residencial Appartement avec jardin dans le quartier de la colonie allemande
Barrio residencial Appartement avec jardin dans le quartier de la colonie allemande
Mostrar todo Barrio residencial Appartement avec jardin dans le quartier de la colonie allemande
Barrio residencial Appartement avec jardin dans le quartier de la colonie allemande
Jerusalén, Israel
de
$1,49M
Descubra este encantador apartamento de 2,5 habitaciones, situado en la primera planta de una auténtica casa privada árabe. Esta propiedad única ofrece techos altos de unos 4,5 metros, creando un ambiente espacioso y espacioso. Con una superficie construida de unos 82 m2, un balcón de 5 m2 y…
Agencia
Immobilier.co.il
Barrio residencial A vendre penthouse masarik bat yam deuxieme ligne mer vue incroyable
Barrio residencial A vendre penthouse masarik bat yam deuxieme ligne mer vue incroyable
Barrio residencial A vendre penthouse masarik bat yam deuxieme ligne mer vue incroyable
Barrio residencial A vendre penthouse masarik bat yam deuxieme ligne mer vue incroyable
Barrio residencial A vendre penthouse masarik bat yam deuxieme ligne mer vue incroyable
Mostrar todo Barrio residencial A vendre penthouse masarik bat yam deuxieme ligne mer vue incroyable
Barrio residencial A vendre penthouse masarik bat yam deuxieme ligne mer vue incroyable
Bat Yam, Israel
de
$1,80M
Plan perfecto y muy espacioso 5 piezas – 135 m2 Baños niños En la suite principal: cuarto de ducha + vestidor Cocina totalmente reformada de alta gama 3 aseos Cocina de verano con barbacoa y bodega en la terraza 4 terrazas – 60 m2 en total, con vista al mar abierto Aparcamiento en Tabou Habi…
Agencia
Immobilier.co.il
