Barrio residencial A vendre 3 pieces renove spacieux et hauts plafonds rue frishman

Tel-Aviv, Israel
$1,77M
ID: 34545
Última actualización: 10/3/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Malkhei Israel, 1

Sobre el complejo

Situado en la calle Frishman, frente a la plaza Masaryk y cerca de la plaza Rabin, este apartamento goza de una ubicación céntrica y muy buscada en el corazón de Tel Aviv. En un edificio bien mantenido con ascensor y miklat, descubra unas 3 habitaciones de unos 100 m2, situadas en la 4a planta. El apartamento ha sido completamente renovado, con el reemplazo completo de la infraestructura (electricidad, fontanería), y ofrece servicios modernos y elegantes. Tiene una gran sala de estar, una generosa suite parental y techos altos que aportan volumen y carácter. Una pequeña terraza con orientación Masaryk Square completa esta propiedad. Encantador apartamento que combina encanto, comodidad y ubicación premium Precio: 5.650.000 NSI.

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
Tipo de interés
Tipo de interés
Importe del préstamo
Importe del préstamo
Fecha límite
Fecha límite
Pago mensual
Pago mensual
