Barrio residencial A vendre 3 pieces renove spacieux et hauts plafonds rue frishman

Situado en la calle Frishman, frente a la plaza Masaryk y cerca de la plaza Rabin, este apartamento goza de una ubicación céntrica y muy buscada en el corazón de Tel Aviv.
En un edificio bien mantenido con ascensor y miklat, descubra unas 3 habitaciones de unos 100 m2, situadas en la 4a planta.
El apartamento ha sido completamente renovado, con el reemplazo completo de la infraestructura (electricidad, fontanería), y ofrece servicios modernos y elegantes.
Tiene una gran sala de estar, una generosa suite parental y techos altos que aportan volumen y carácter.
Una pequeña terraza con orientación Masaryk Square completa esta propiedad.
Encantador apartamento que combina encanto, comodidad y ubicación premium
Precio: 5.650.000 NSI.
Localización en el mapa
Tel-Aviv, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio
