Ascalón, Israel
$1,98M
ID: 34808
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/3/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Ascalón

Sobre el complejo

una hermosa villa cerca del afridr más grande del mar con bodega y piscina

Localización en el mapa

Ascalón, Israel
Tiendas de comestibles
Ocio

Barrio residencial Jerusalem quartier mamilla bureau a louer
Jerusalén, Israel
de
$36,993
Barrio residencial Penthouse duplex a vendre rue king georges a 2 pas du shouk hacarmel
Tel-Aviv, Israel
de
$3,10M
Barrio residencial A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire luxueux projet de qualite
Bat Yam, Israel
de
$1,55M
Barrio residencial A vendre superbe appartement 5 pieces a ashdod rue kineret youd alef
Asdod, Israel
de
$1,00M
Barrio residencial Nouveau programme en cours de construction a quotashdod parkquot
Asdod, Israel
de
$705,375
Barrio residencial Proche de la mer
Ascalón, Israel
de
$1,98M
Barrio residencial Villa de style moderne a vendre a herzliya pituach
Herzliya, Israel
de
$7,52M
Situado en uno de los barrios más prestigiosos de Israel, a solo 400 metros de la costa, esta nueva villa es la encarnación de la moderna excelencia arquitectónica y de lujo. Diseñado por el famoso arquitecto Orly Shrem, esta residencia cuidadosamente elaborada abarca tres niveles y ofrece 3…
Tel-Aviv, Israel
de
$5,49M
FOR SALE - NUEVA PENTHOUSE CON PISCINA PRIVADA EN KEREM HATEIMANIM, TEL-AVIV-YAFO sexto y último piso 140 m2 de espacio habitable 60 m2 de balcones 70 m2 de terraza privada 30 m2 piscina privada 5 piezas 2 plazas de aparcamiento privado 1 trastero privado Vistas y atmósfera única A …
Jerusalén, Israel
de
$3,555
Nuevo en el mercado para alquilar en el proyecto buscado y lujoso del "Migdal Hanesharim", con un suntuoso hall de entrada, un guardia en la entrada y estacionamiento subterráneo. En la séptima planta, una nueva oficina y de alto nivel con una superficie bruta de 162m2, con dos exposiciones.…
