  2. Israel
  3. Ascalón
  4. Barrio residencial Vue mer exceptionnelle

Barrio residencial Vue mer exceptionnelle

Ascalón, Israel
$498,465
7
ID: 34764
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/3/26

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Ascalón
  • Dirección
    Yefe Nof, 25

Sobre el complejo

en el puerto deportivo, a 1 minuto de la playa, muy buen negocio Apartamento de 3 habitaciones de 60 m2 con terraza de 12 m2 con muy bonita vista al mar Aparcamiento subterráneo

Ascalón, Israel
Complejos similares
Barrio residencial A vendre duplex penthouse 3 piEces A florentin
Tel-Aviv, Israel
de
$2,26M
Barrio residencial A vendre appartement 3 pieces haut de gamme immeuble recent etage 4 avec vue degagee
Tel-Aviv, Israel
de
$1,66M
Barrio residencial Nouveau programme a ashdod dans le nouveau quartier shimon peres conditions de paiements hyper attractives
Asdod, Israel
de
$984,390
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bonne affaire dans un immeuble neuf etage haut avec vue grand jardin haut standing neuf permis de construire projet de qualite
Netanya, Israel
de
$896,610
Barrio residencial Raanana est immeuble recent
Ra'anana, Israel
de
$1,14M
Barrio residencial Vue mer exceptionnelle
Ascalón, Israel
de
$498,465
Otros complejos
Barrio residencial Residence boutique a mekor haim 4 pieces dexception avec terrasse amp prestations luxe
Jerusalén, Israel
de
$2,916
En la zona buscada de Mekor Haim, cerca de Baka, a pocos minutos del centro comercial Hadar, a pocos pasos del paseo del parque HaMesila y frente a las tiendas y supermercados de Talpiot. En un nuevo edificio boutique con prestigiosos vestíbulos y ascensores Shabat. Hermoso apartamento de …
Agencia
Immobilier.co.il
Barrio residencial Tres bonne affaire
Ascalón, Israel
de
$511,005
hermosas 4 habitaciones en pequeño edificio en el centro en el barrio neve adarim, 3er piso en 5, terraza soucca, no faltar
Agencia
Immobilier.co.il
Barrio residencial Quartier calme
Asdod, Israel
de
$674,025
en el corazón del distrito de tid beit, apartamento 3 p espacioso y luminoso, vista gagee
Agencia
Immobilier.co.il
