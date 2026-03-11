  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalén
  4. Barrio residencial Un havre de calme lumineux a har homa espace confort et douceur de vie jerusalem immobilier 026786595

Jerusalén, Israel
$811,965
5
ID: 34333
Última actualización: 10/3/26

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén
  • Dirección
    Menahem Barsh, 8

Sobre el complejo

En Har Homa, en una calle tranquila y buscada, este apartamento de 3 habitaciones ofrece una rara calidad de vida gracias a sus tres exposiciones brillantes (todo pero norte) y su terraza de 9 m2 con vista abierta. Situado en la cuarta planta de un edificio reciente con ascensor Shabbat, la propiedad se ha beneficiado de importantes inversiones: acabados limpios, diseño optimizado, amplias habitaciones y ambiente cálido. El salón se abre a una cocina moderna perfectamente integrada, dos cómodos baños, una mamá, así como un espacio nocturno separado. El estacionamiento es un activo real: aparcamiento subterráneo privado, así como una bodega muy conveniente todos los días. El edificio se mantiene e idealmente situado: un supermercado justo abajo, una yeshiva a 100 metros, escuelas, parques y tiendas a poca distancia. Disponible dentro de 6 meses, este apartamento combina comodidad, modernidad y suavidad de la vida, una rara oportunidad en Har Homa, perfecto para una familia, una pareja joven o un inversor que busca propiedad de calidad.

Jerusalén, Israel
Barrio residencial Appartement a vendre tel avivpetite rue entre sderot chen et dizengoff
Barrio residencial Appartement a vendre tel avivpetite rue entre sderot chen et dizengoff
Barrio residencial Appartement a vendre tel avivpetite rue entre sderot chen et dizengoff
Barrio residencial Appartement a vendre tel avivpetite rue entre sderot chen et dizengoff
Barrio residencial Appartement a vendre tel avivpetite rue entre sderot chen et dizengoff
Barrio residencial Appartement a vendre tel avivpetite rue entre sderot chen et dizengoff
Barrio residencial Appartement a vendre tel avivpetite rue entre sderot chen et dizengoff
Tel-Aviv, Israel
de
$2,38M
Apartamento en venta – Tel Aviv (Pequeña calle entre Sderot Chen y Dizengoff) Precio: NIS 7.590,000 Situado en un nuevo y moderno edificio boutique con sólo 5 residentes, este lujoso apartamento ofrece una combinación ideal de comodidad, privacidad y diseño contemporáneo, en el corazón de …
Immobilier.co.il
Barrio residencial Rez de jardin face mer avec piscine privee
Barrio residencial Rez de jardin face mer avec piscine privee
Barrio residencial Rez de jardin face mer avec piscine privee
Barrio residencial Rez de jardin face mer avec piscine privee
Barrio residencial Rez de jardin face mer avec piscine privee
Mostrar todo Barrio residencial Rez de jardin face mer avec piscine privee
Barrio residencial Rez de jardin face mer avec piscine privee
Ascalón, Israel
de
$1,13M
en el distrito de la ciudad, en un edificio de lujo con jacuzzi y sauna jardin de planta baja por interior arquitecto 5 piezas, vista al mar, piscina privada excepcional
Immobilier.co.il
Barrio residencial Projet neuf kiryat hayovel jerusalem du 3 au 6 pieces
Barrio residencial Projet neuf kiryat hayovel jerusalem du 3 au 6 pieces
Barrio residencial Projet neuf kiryat hayovel jerusalem du 3 au 6 pieces
Barrio residencial Projet neuf kiryat hayovel jerusalem du 3 au 6 pieces
Barrio residencial Projet neuf kiryat hayovel jerusalem du 3 au 6 pieces
Barrio residencial Projet neuf kiryat hayovel jerusalem du 3 au 6 pieces
Jerusalén, Israel
de
$927,647
Nuevo proyecto en Kiryat Hayovel, apartamentos de 3 a 5 habitaciones, consta de 2 edificios de 20 plantas y 2 de 9 plantas Proyecto Nueve dic 2026 Los espacios públicos existentes se desarrollarán y se convertirán en espacios verdes con nuevas y amplias aceras, un nuevo centro cultural que…
Immobilier.co.il
