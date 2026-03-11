Barrio residencial Un havre de calme lumineux a har homa espace confort et douceur de vie jerusalem immobilier 026786595

En Har Homa, en una calle tranquila y buscada, este apartamento de 3 habitaciones ofrece una rara calidad de vida gracias a sus tres exposiciones brillantes (todo pero norte) y su terraza de 9 m2 con vista abierta. Situado en la cuarta planta de un edificio reciente con ascensor Shabbat, la propiedad se ha beneficiado de importantes inversiones: acabados limpios, diseño optimizado, amplias habitaciones y ambiente cálido. El salón se abre a una cocina moderna perfectamente integrada, dos cómodos baños, una mamá, así como un espacio nocturno separado. El estacionamiento es un activo real: aparcamiento subterráneo privado, así como una bodega muy conveniente todos los días. El edificio se mantiene e idealmente situado: un supermercado justo abajo, una yeshiva a 100 metros, escuelas, parques y tiendas a poca distancia. Disponible dentro de 6 meses, este apartamento combina comodidad, modernidad y suavidad de la vida, una rara oportunidad en Har Homa, perfecto para una familia, una pareja joven o un inversor que busca propiedad de calidad.