Barrio residencial Un havre de calme lumineux a har homa espace confort et douceur de vie jerusalem immobilier 026786595

En Har Homa, en una calle tranquila y buscada, este apartamento de 3 habitaciones ofrece una rara calidad de vida gracias a sus tres exposiciones brillantes (todo pero norte) y su terraza de 9 m2 con vista abierta. Situado en la cuarta planta de un edificio reciente con ascensor Shabbat, la propiedad se ha beneficiado de importantes inversiones: acabados limpios, diseño optimizado, amplias habitaciones y ambiente cálido.
El salón se abre a una cocina moderna perfectamente integrada, dos cómodos baños, una mamá, así como un espacio nocturno separado. El estacionamiento es un activo real: aparcamiento subterráneo privado, así como una bodega muy conveniente todos los días. El edificio se mantiene e idealmente situado: un supermercado justo abajo, una yeshiva a 100 metros, escuelas, parques y tiendas a poca distancia.
Disponible dentro de 6 meses, este apartamento combina comodidad, modernidad y suavidad de la vida, una rara oportunidad en Har Homa, perfecto para una familia, una pareja joven o un inversor que busca propiedad de calidad.
Localización en el mapa
Jerusalén, Israel
Tiendas de comestibles
Ocio
Calculadora hipotecaria
Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual.
Devuélvelo