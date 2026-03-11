  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Asdod
  4. Barrio residencial Appartement 5 pieces a vendre a ashdod

Barrio residencial Appartement 5 pieces a vendre a ashdod

Asdod, Israel
de
$924,825
;
6
Dejar una solicitud
ID: 34580
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/3/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Asdod
  • Dirección
    HaZionut, 22

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
Raro: Residencia "Dimri" en la ciudad, Ashdod, apartamento 5 habitaciones con aparcamiento, aire acondicionado. Dos ascensores incluyendo uno del Shabat.

Localización en el mapa

Asdod, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Superbe duplex avec 45m2 de toit en plein coeur de tel aviv
Tel-Aviv, Israel
de
$2,07M
Barrio residencial Bel appartement
Jerusalén, Israel
de
$589,380
Barrio residencial Ideal alya ou investisseur appartement 4 pieces a ashdod
Asdod, Israel
de
$843,315
Barrio residencial Charmant appartement au coeur de tel aviv
Tel-Aviv, Israel
de
$1,10M
Barrio residencial Superbe 4 pieces duplex penthouse dans le lev hair avec mamad et parking
Tel-Aviv, Israel
de
$2,48M
Está viendo
Barrio residencial Appartement 5 pieces a vendre a ashdod
Asdod, Israel
de
$924,825
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Bien agence
Barrio residencial Bien agence
Barrio residencial Bien agence
Barrio residencial Bien agence
Barrio residencial Bien agence
Mostrar todo Barrio residencial Bien agence
Barrio residencial Bien agence
Ascalón, Israel
de
$721,050
¿? Venta – Casa reformada en Neve Dkalim, Ashkelon Encantadora casa en un nivel 3 habitaciones, ampliada en 4 habitaciones, completamente reformada ??? ✅ Terreno de 220 m2 ✅ Distrito estratégico: a la salida de la ciudad y cerca del nuevo distrito de Ir Ayin ✅ Medio ambiente tranquilo y fam…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial A ne pas manquer agreable au centre avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf etage haut avec vue haut standing luxueux magnifique permis de construire proche de la mer projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer agreable au centre avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf etage haut avec vue haut standing luxueux magnifique permis de construire proche de la mer projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer agreable au centre avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf etage haut avec vue haut standing luxueux magnifique permis de construire proche de la mer projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer agreable au centre avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf etage haut avec vue haut standing luxueux magnifique permis de construire proche de la mer projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer agreable au centre avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf etage haut avec vue haut standing luxueux magnifique permis de construire proche de la mer projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer agreable au centre avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf etage haut avec vue haut standing luxueux magnifique permis de construire proche de la mer projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer agreable au centre avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf etage haut avec vue haut standing luxueux magnifique permis de construire proche de la mer projet de qualite
Bat Yam, Israel
de
$846,450
Proyecto U Bat Yam Mordecai Khayat presenta un nuevo proyecto en Bat Yam: Los U Tours Un proyecto excepcional en el corazón de Ramat HaNasi Bienvenidos a Tours U, dos majestuosos torres de 31 pisos, acompañados por un complejo comercial y de ocio que pronto se convertirá en el icono de Bat…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Appartement 4 pieces renove emplacement premium au coeur de tel aviv
Barrio residencial Appartement 4 pieces renove emplacement premium au coeur de tel aviv
Barrio residencial Appartement 4 pieces renove emplacement premium au coeur de tel aviv
Barrio residencial Appartement 4 pieces renove emplacement premium au coeur de tel aviv
Barrio residencial Appartement 4 pieces renove emplacement premium au coeur de tel aviv
Mostrar todo Barrio residencial Appartement 4 pieces renove emplacement premium au coeur de tel aviv
Barrio residencial Appartement 4 pieces renove emplacement premium au coeur de tel aviv
Tel-Aviv, Israel
de
$1,76M
Magnífico apartamento de 4 habitaciones reformado en el corazón de Tel Aviv Rara en el mercado, este apartamento ofrece una ubicación excepcional con servicios de alta gama. Detalles de la propiedad: Superficie construida: 120 m2 4 amplias habitaciones 1a planta con ascensor Aspectos dest…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir