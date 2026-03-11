  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Ramat Gan
  4. Barrio residencial Appartement design avec vue pittoresque sur le parc hayarkon

Barrio residencial Appartement design avec vue pittoresque sur le parc hayarkon

Ramat Gan, Israel
de
$2,43M
;
5
Dejar una solicitud
ID: 34203
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/3/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Ramat Gan
  • Dirección
    Truman, 19

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
Este lujoso apartamento situado en la famosa Torre Pivko, en el distrito de Haruzim de Ramat Gan, Israel, ofrece una experiencia de vida incomparable. Situado en la entrada del parque HaYarkon, la propiedad ofrece impresionantes vistas del parque y la línea de horizonte de la ciudad. Con una superficie impresionante de 171 m2, el apartamento tiene tres dormitorios, incluyendo una suite principal con baño privado y un dormitorio seguro (Mamad). Además, cuenta con una amplia zona de oficina familiar, una cocina de diseño y un elegante salón. Dos terrazas, con un total de 26 m2, ofrecen espacios exteriores tranquilos perfectos para relajarse o recibir. Diseñado por el reconocido arquitecto Ilan Pivko, la torre es famosa por sus únicas unidades flotantes. El apartamento está mejorado por acabados de alta gama, tecnología inteligente avanzada, un sistema de seguridad con alarma y cámaras, calefacción por suelo y acceso directo a través de dos ascensores. Estacionamiento: 2 Cave Combinando perfectamente estilo y comodidad, este apartamento representa una oportunidad excepcional para aquellos que buscan un estilo de vida premium en una ubicación popular.

Localización en el mapa

Ramat Gan, Israel
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Projet residentiel situe au coeur de tel aviv yafo
Tel-Aviv, Israel
de
$1,38M
Barrio residencial Hauts plafonds
Ascalón, Israel
de
$1,25M
Barrio residencial A vendre 2 pieces proche mer dans immeuble recent tres bien entretenu
Tel-Aviv, Israel
de
$1,02M
Barrio residencial La perle rare appartement 5 pieces a vendre a la marina avec vue imprenable sur la mer d
Asdod, Israel
de
$1,33M
Barrio residencial Grand jardin
Ascalón, Israel
de
$987,525
Está viendo
Barrio residencial Appartement design avec vue pittoresque sur le parc hayarkon
Ramat Gan, Israel
de
$2,43M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Lumiere confort et qualite de vie au coeur de kiryat moshe jerusalem immobilier 026786595
Barrio residencial Lumiere confort et qualite de vie au coeur de kiryat moshe jerusalem immobilier 026786595
Barrio residencial Lumiere confort et qualite de vie au coeur de kiryat moshe jerusalem immobilier 026786595
Barrio residencial Lumiere confort et qualite de vie au coeur de kiryat moshe jerusalem immobilier 026786595
Barrio residencial Lumiere confort et qualite de vie au coeur de kiryat moshe jerusalem immobilier 026786595
Mostrar todo Barrio residencial Lumiere confort et qualite de vie au coeur de kiryat moshe jerusalem immobilier 026786595
Barrio residencial Lumiere confort et qualite de vie au coeur de kiryat moshe jerusalem immobilier 026786595
Jerusalén, Israel
de
$1,40M
En un edificio reciente después de TAMA, este nuevo apartamento de 115 m2 situado en la tercera planta con ascensor de Shabat ofrece un ambiente de vida luminoso, tranquilo y funcional. El amplio salón con cocina abierta se abre a un agradable balcón, mientras que un segundo balcón soccah ex…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Givat shmuel opportunite strategique au coeur du gush dan
Barrio residencial Givat shmuel opportunite strategique au coeur du gush dan
Barrio residencial Givat shmuel opportunite strategique au coeur du gush dan
Givat Shmuel, Israel
de
$852,798
Givat Shmuel: La oportunidad estratégica en el corazón de Gush Dan Situado en el centro de Gush Dan, cerca de Tel Aviv y los principales centros económicos, Givat Shmuel disfruta de una fuerte demanda de alquiler y un desarrollo urbano constante. Residencia Premium: Apartamentos 2-3 habita…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Projet hagiborim vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Barrio residencial Projet hagiborim vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Barrio residencial Projet hagiborim vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Barrio residencial Projet hagiborim vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Barrio residencial Projet hagiborim vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Barrio residencial Projet hagiborim vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Barrio residencial Projet hagiborim vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Bat Yam, Israel
de
$846,450
En la frontera de Bat Yam y Tel Aviv, a pocos minutos a pie de la playa y la línea de tranvía, el proyecto HaGiborim ofrece dos modernas torres residenciales que combinan prestigio, confort y arquitectura de durabilidad. Arquitectura y diseño Diseñado por Bar Orian Architects y Dana Oberson…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir