Barrio residencial Appartement design avec vue pittoresque sur le parc hayarkon

Este lujoso apartamento situado en la famosa Torre Pivko, en el distrito de Haruzim de Ramat Gan, Israel, ofrece una experiencia de vida incomparable. Situado en la entrada del parque HaYarkon, la propiedad ofrece impresionantes vistas del parque y la línea de horizonte de la ciudad. Con una superficie impresionante de 171 m2, el apartamento tiene tres dormitorios, incluyendo una suite principal con baño privado y un dormitorio seguro (Mamad). Además, cuenta con una amplia zona de oficina familiar, una cocina de diseño y un elegante salón. Dos terrazas, con un total de 26 m2, ofrecen espacios exteriores tranquilos perfectos para relajarse o recibir. Diseñado por el reconocido arquitecto Ilan Pivko, la torre es famosa por sus únicas unidades flotantes. El apartamento está mejorado por acabados de alta gama, tecnología inteligente avanzada, un sistema de seguridad con alarma y cámaras, calefacción por suelo y acceso directo a través de dos ascensores. Estacionamiento: 2 Cave Combinando perfectamente estilo y comodidad, este apartamento representa una oportunidad excepcional para aquellos que buscan un estilo de vida premium en una ubicación popular.