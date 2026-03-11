  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalén
  4. Barrio residencial Magnifique penthouse avec immenses terrasses

Barrio residencial Magnifique penthouse avec immenses terrasses

Jerusalén, Israel
de
$3,76M
;
8
Dejar una solicitud
ID: 34661
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/3/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén
  • Dirección
    Michael Avi Yona, 32

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
Holyland – Distrito en plena renovación urbana, con la construcción de tiendas, sinagogas y parques modernizados! Ático de lujo en un edificio con prestigiosos vestíbulo, gimnasio y 3 ascensores Shabat. 5 habitaciones (fácil posibilidad de pasar a 7), 243 m2 de espacio habitable + 180 m2 de terrazas Soukka – 423 m2 en total, con una vista panorámica abierta y verde de Jerusalén. Immense salón con cocina americana moderna, mármol en todo el apartamento, parquet real en las habitaciones. Amplia suite principal de 25m2+, con vestidor, baño y terraza privada con vista. 4 exposiciones, Mamad, aire acondicionado central... 3 plazas de aparcamiento y 2 bodegas. Un bien raro para los conocedores que saben cómo proyectar y ver lejos!

Localización en el mapa

Jerusalén, Israel
Educación
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Quartier calme
Asdod, Israel
de
$674,025
Barrio residencial Projet de qualite rue nahalat benyamin entre les quartiers neve tzedek et florentine a pas de la coulee verte
Tel-Aviv, Israel
de
$2,40M
Barrio residencial Belle maison en centre ville piscine
Ra'anana, Israel
de
$4,36M
Barrio residencial Tel aviv au pied de la mer
Tel-Aviv, Israel
de
$3,79M
Barrio residencial Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Bat Yam, Israel
de
$1,55M
Está viendo
Barrio residencial Magnifique penthouse avec immenses terrasses
Jerusalén, Israel
de
$3,76M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Haut standing
Barrio residencial Haut standing
Barrio residencial Haut standing
Barrio residencial Haut standing
Barrio residencial Haut standing
Ascalón, Israel
de
$495,330
North Garden El tercer y último complejo creado en el distrito de Agamim de Ashkelon. El jardín norte es un complejo que incluye 10 edificios de 6 a 8 plantas, cada edificio con solo 3 apartamentos al cojín. Además, disfrutará de un jardín público y de instalaciones deportivas y fácil acceso…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial 35 pieces quartier atikot disponible immediat
Barrio residencial 35 pieces quartier atikot disponible immediat
Barrio residencial 35 pieces quartier atikot disponible immediat
Barrio residencial 35 pieces quartier atikot disponible immediat
Barrio residencial 35 pieces quartier atikot disponible immediat
Barrio residencial 35 pieces quartier atikot disponible immediat
Ascalón, Israel
de
$332,310
Un 3,5 piezas quartier Shimshon
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial A vendre appartement a ashdod
Barrio residencial A vendre appartement a ashdod
Barrio residencial A vendre appartement a ashdod
Barrio residencial A vendre appartement a ashdod
Barrio residencial A vendre appartement a ashdod
Barrio residencial A vendre appartement a ashdod
Asdod, Israel
de
$1,19M
Venta apartamento en Ashdod "Residence Costa del sol" 4 habitaciones "KING" con balcón en el mar, espacioso, bodega, aire acondicionado, aparcamiento... en la residencia más hermosa de Ashdod con SPA, gimnasio, piscina, sauna
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir