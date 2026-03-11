Barrio residencial Magnifique penthouse avec immenses terrasses

Proporcionar visualización del contenido del sitio y obtener acceso a la funcionalidad. Este tipo de cookies se utiliza únicamente para el correcto funcionamiento del sitio y no se transfiere a terceros. La desactivación es imposible sin interrumpir el funcionamiento del sitio.
Holyland – Distrito en plena renovación urbana, con la construcción de tiendas, sinagogas y parques modernizados!
Ático de lujo en un edificio con prestigiosos vestíbulo, gimnasio y 3 ascensores Shabat.
5 habitaciones (fácil posibilidad de pasar a 7), 243 m2 de espacio habitable + 180 m2 de terrazas Soukka – 423 m2 en total, con una vista panorámica abierta y verde de Jerusalén.
Immense salón con cocina americana moderna, mármol en todo el apartamento, parquet real en las habitaciones.
Amplia suite principal de 25m2+, con vestidor, baño y terraza privada con vista.
4 exposiciones, Mamad, aire acondicionado central...
3 plazas de aparcamiento y 2 bodegas.
Un bien raro para los conocedores que saben cómo proyectar y ver lejos!
Localización en el mapa
Jerusalén, Israel
Educación
Ocio
