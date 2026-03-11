  1. Realting.com
  4. Barrio residencial Projet dexception rue shenkin appartements 2 a 5 pieces haut de gamme

Barrio residencial Projet dexception rue shenkin appartements 2 a 5 pieces haut de gamme

Tel-Aviv, Israel
$2,39M
2
ID: 34419
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/3/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Melchet, 23

Sobre el complejo

Proyecto raro y prestigioso en un edificio independiente de sólo 23 apartamentos exclusivos. Ubicación Premium en el corazón de la legendaria calle Shenkin, cerca del mercado Carmelo, el bulevar Rothschild y las playas. Apartamentos de 2 a 5 habitaciones, luminoso y espacioso, con grandes terrazas y aparcamiento privado para algunos. Arquitectura firma Yaniv Prado, combinando el diseño contemporáneo y la autenticidad del alma del aviviano. Construcción en marcha

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
Complejos similares
Barrio residencial Occasion a saisir projet appartements spacieux dans projet de 2 immeubles luxueux rue mivtza sinai bat yam
Bat Yam, Israel
de
$1,03M
Barrio residencial Balcon sur la mer bon emplacement haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer dans un immeuble neuf magnifique projet de qualite
Netanya, Israel
de
$1,00M
Barrio residencial Avec terrasse calme grand spacieux
Tel-Aviv, Israel
de
$5,02M
Barrio residencial Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pieces jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$1,24M
Barrio residencial Nouveau projet katamonim jerusalem du 2 au 5 pieces penthouses et rez de jardin
Jerusalén, Israel
de
$752,400
Otros complejos
Barrio residencial Akhziv nouveau quartier 4 pieces vue mer
Barrio residencial Akhziv nouveau quartier 4 pieces vue mer
Barrio residencial Akhziv nouveau quartier 4 pieces vue mer
Barrio residencial Akhziv nouveau quartier 4 pieces vue mer
Barrio residencial Akhziv nouveau quartier 4 pieces vue mer
Barrio residencial Akhziv nouveau quartier 4 pieces vue mer
Nahariya, Israel
de
$583,110
Hermoso apartamento de 4 habitaciones, nuevo, luminoso y espacioso. Zona 110 m2, incluye terraza 14m2, bodega, aparcamiento y ascensor. Ofrece hermosas vistas al mar, se encuentra en la segunda planta de un edificio de 8 plantas, en el nuevo entorno residencial de Akhziv
Barrio residencial A ne pas manquer grand projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer grand projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer grand projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer grand projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer grand projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer grand projet de qualite
Ofakim, Israel
de
$445,170
Un gran proyecto con enorme potencial
Barrio residencial Superbe appartement de 4 pieces comme neuf en bord de mer de hadera a givat olga
Barrio residencial Superbe appartement de 4 pieces comme neuf en bord de mer de hadera a givat olga
Barrio residencial Superbe appartement de 4 pieces comme neuf en bord de mer de hadera a givat olga
Barrio residencial Superbe appartement de 4 pieces comme neuf en bord de mer de hadera a givat olga
Barrio residencial Superbe appartement de 4 pieces comme neuf en bord de mer de hadera a givat olga
Barrio residencial Superbe appartement de 4 pieces comme neuf en bord de mer de hadera a givat olga
Hadera, Israel
de
$843,315
BZH RE/MAX Hadera le presenta exclusivamente, en un nuevo edificio de alto nivel, en la calle Mena - Un apartamento de diseño de 4 habitaciones de 107 m2, sólo arriba! - 7/9, - Un espacio soleado y orientado al suroeste, - Una cocina moderna y hecha a medida con su islote central, - Una her…
