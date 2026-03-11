  1. Realting.com
Barrio residencial Tres rare en centre ville de raanana piscinable

Ra'anana, Israel
$2,31M
9
ID: 34193
Última actualización: 10/3/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Central
  • Barrio
    Subdistrito de Petaj Tikvá
  • Ciudad
    Ra'anana
  • Dirección
    Shalom Aleichem, 6

Sobre el complejo

Bonito chalet. 7 habitaciones. 3 baños. Cuatro baños. Garden. Podemos construir una piscina allí. En un callejón sin salida muy tranquilo. Cerca de Hasharon College y Lycee Ostrovsky.

Localización en el mapa

Ra'anana, Israel
Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
Tipo de interés
Tipo de interés
Importe del préstamo
Importe del préstamo
Fecha límite
Fecha límite
Pago mensual
Pago mensual
