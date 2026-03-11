  1. Realting.com
  4. Barrio residencial Au centre avec terrasse dans un immeuble neuf haut standing hauts plafonds projet de qualite

Barrio residencial Au centre avec terrasse dans un immeuble neuf haut standing hauts plafonds projet de qualite

Tel-Aviv, Israel
$1,35M
5
ID: 34608
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Nahalat Binyamin, 84 Levinsky Toast

En la calle Nahalat Benyamin, a un tiro de piedra de la calle Kalisher, a 5 minutos a pie de Neve Tsedek, sublime edificio de clase con hermosos techos altos, 3 habitaciones de 60m2 con balcón, 1a planta (como 2a planta) ascensor, Miklat

Tel-Aviv, Israel
Complejos similares
Barrio residencial Projet residentiel situe au coeur de tel aviv yafo
Tel-Aviv, Israel
de
$1,38M
Barrio residencial Superbe 3 pieces avec parking entre dizengoff center et rothschild
Tel-Aviv, Israel
de
$1,49M
Barrio residencial Superbe appartement de 4 pieces comme neuf en bord de mer de hadera a givat olga
Hadera, Israel
de
$843,315
Barrio residencial Nouveau projet d exception rue kadoshei kaire a bat yam
Bat Yam, Israel
de
$830,650
Barrio residencial Superbe studio pres du shuk hacarmel
Tel-Aviv, Israel
de
$749,265
Barrio residencial Au centre avec terrasse dans un immeuble neuf haut standing hauts plafonds projet de qualite
Tel-Aviv, Israel
de
$1,35M
Barrio residencial A ne pas manquer agreable au centre avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf etage haut avec vue haut standing luxueux magnifique permis de construire proche de la mer projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer agreable au centre avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf etage haut avec vue haut standing luxueux magnifique permis de construire proche de la mer projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer agreable au centre avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf etage haut avec vue haut standing luxueux magnifique permis de construire proche de la mer projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer agreable au centre avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf etage haut avec vue haut standing luxueux magnifique permis de construire proche de la mer projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer agreable au centre avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf etage haut avec vue haut standing luxueux magnifique permis de construire proche de la mer projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer agreable au centre avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf etage haut avec vue haut standing luxueux magnifique permis de construire proche de la mer projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer agreable au centre avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf etage haut avec vue haut standing luxueux magnifique permis de construire proche de la mer projet de qualite
Bat Yam, Israel
de
$1,22M
Proyecto U Bat Yam Mordecai Khayat presenta un nuevo proyecto en Bat Yam: Los U Tours Un proyecto excepcional en el corazón de Ramat HaNasi Bienvenidos a Tours U, dos majestuosos torres de 31 pisos, acompañados por un complejo comercial y de ocio que pronto se convertirá en el icono de Bat…
Agencia
Immobilier.co.il
Barrio residencial Stop affaire appartement 4 pieces a ashdod a un prix imbattable
Barrio residencial Stop affaire appartement 4 pieces a ashdod a un prix imbattable
Barrio residencial Stop affaire appartement 4 pieces a ashdod a un prix imbattable
Barrio residencial Stop affaire appartement 4 pieces a ashdod a un prix imbattable
Barrio residencial Stop affaire appartement 4 pieces a ashdod a un prix imbattable
Barrio residencial Stop affaire appartement 4 pieces a ashdod a un prix imbattable
Asdod, Israel
de
$561,165
Stop Case: Apartamento de 4 habitaciones en Ashdod a un precio inmejorable. En el corazón del distrito "Dalet", edificio con ascensor, cerca de todo... Ya alquilado en 4200 shekels (alquiler 3,75%). En todas partes hay edificios que han sido renovados en "Tama 38": añadiendo una terraza, una…
Agencia
Immobilier.co.il
Barrio residencial Affaire exceptionnellecoup de fusil
Barrio residencial Affaire exceptionnellecoup de fusil
Barrio residencial Affaire exceptionnellecoup de fusil
Barrio residencial Affaire exceptionnellecoup de fusil
Barrio residencial Affaire exceptionnellecoup de fusil
Mostrar todo Barrio residencial Affaire exceptionnellecoup de fusil
Barrio residencial Affaire exceptionnellecoup de fusil
Ascalón, Israel
de
$648,945
caso excepcional para no perderse agamim, pequeño edificio de 2 plantas, rdj 4 p de 104 m2 + jardín de 200 m2 piscinable, sótano y estacionamiento - Estás en camino. super prosuit to investment or habitat 2 años
Agencia
Immobilier.co.il
