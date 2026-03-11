Barrio residencial Prodigieuse villa a vendre a ashdod

Venta excepcional - Primera Línea Independiente Villa Frente al mar en Ashdod Address: Ashdod, Israel Descubra esta excepcional villa frente al mar Mediterráneo, que ofrece un ambiente único que combina lujo, confort y modernidad. Situado en Ashdod, esta prestigiosa propiedad ofrece un estilo de vida incomparable, con comodidades de alta calidad. Características principales: Superficie de vivienda: 425 m2 distribuidos en 3 niveles, conectado por un ascensor privado para facilitar el acceso a cada piso. Terreno: 300 m2, con un jardín ajardinado y una terraza con impresionantes vistas al mar. Piscina infinita: Disfrute de una piscina infinita, con vistas al mar, para una experiencia de natación sin precedentes. Vista panorámica al mar: Cada nivel ofrece espectaculares vistas al mar, con ventanas a altura de techo que permiten disfrutar de abundante luz natural. Diseño y servicios: El interior de la villa ha sido diseñado con materiales de alta calidad, acabados impecables y diseño moderno, ofreciendo espacios vivos abiertos y luminosos. Seguridad y confort: Sistema de seguridad de alta gama, aire acondicionado centralizado, calefacción por suelo radiante y domótica de última generación para una comodidad óptima. Distribución interna: Planta baja: Un gran salón con vistas al mar, un elegante comedor, una cocina americana totalmente equipada con electrodomésticos de última generación, así como un espacio de oficina. Primera planta: 3 habitaciones de lujo, cada una con su baño en suite y vistas al mar. La suite principal tiene un amplio vestidor y una terraza privada. Segunda planta: acceso directo a la terraza en la azotea y una excepcional vista panorámica. Base de referencia: Un espacio versátil que se puede utilizar como sala de juegos, cine en casa o cuarto dormitorio, Esta villa excepcional es un remanso de paz donde cada detalle ha sido diseñado para ofrecer una experiencia de vida extraordinaria. No se debe perder: Una propiedad rara en el mercado, con una ubicación ideal en Ashdod, Contacta con nosotros hoy para más información o una visita privada. ¿Quieres una villa donde el mar se convierte en tu jardín? Esta rara propiedad le espera.