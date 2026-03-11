Barrio residencial Prodigieuse villa a vendre a ashdod

Proporcionar visualización del contenido del sitio y obtener acceso a la funcionalidad. Este tipo de cookies se utiliza únicamente para el correcto funcionamiento del sitio y no se transfiere a terceros. La desactivación es imposible sin interrumpir el funcionamiento del sitio.
Cookies analíticas
Ayúdenos a mejorar el rendimiento del sitio, su experiencia al utilizar el sitio y hacerlo más cómodo de usar. La información que recogen este tipo de cookies es agregada y por ello anónima. Se utiliza para proporcionar indicadores estadísticos del uso del sitio sin identificar a los usuarios.
Galletas publicitarias
Permítanos reducir nuestros costos de marketing y mejorar la experiencia del usuario.
Guardar
Realting.com utiliza cookies para mejorar su interacción con el sitio web. Puedes configurar qué cookies se guardarán en tu dispositivo.
Más información
Venta excepcional - Primera Línea Independiente Villa Frente al mar en Ashdod
Address: Ashdod, Israel
Descubra esta excepcional villa frente al mar Mediterráneo, que ofrece un ambiente único que combina lujo, confort y modernidad. Situado en Ashdod, esta prestigiosa propiedad ofrece un estilo de vida incomparable, con comodidades de alta calidad.
Características principales:
Superficie de vivienda: 425 m2 distribuidos en 3 niveles, conectado por un ascensor privado para facilitar el acceso a cada piso.
Terreno: 300 m2, con un jardín ajardinado y una terraza con impresionantes vistas al mar.
Piscina infinita: Disfrute de una piscina infinita, con vistas al mar, para una experiencia de natación sin precedentes.
Vista panorámica al mar: Cada nivel ofrece espectaculares vistas al mar, con ventanas a altura de techo que permiten disfrutar de abundante luz natural.
Diseño y servicios: El interior de la villa ha sido diseñado con materiales de alta calidad, acabados impecables y diseño moderno, ofreciendo espacios vivos abiertos y luminosos.
Seguridad y confort: Sistema de seguridad de alta gama, aire acondicionado centralizado, calefacción por suelo radiante y domótica de última generación para una comodidad óptima.
Distribución interna:
Planta baja: Un gran salón con vistas al mar, un elegante comedor, una cocina americana totalmente equipada con electrodomésticos de última generación, así como un espacio de oficina.
Primera planta: 3 habitaciones de lujo, cada una con su baño en suite y vistas al mar. La suite principal tiene un amplio vestidor y una terraza privada.
Segunda planta: acceso directo a la terraza en la azotea y una excepcional vista panorámica.
Base de referencia: Un espacio versátil que se puede utilizar como sala de juegos, cine en casa o cuarto dormitorio,
Esta villa excepcional es un remanso de paz donde cada detalle ha sido diseñado para ofrecer una experiencia de vida extraordinaria.
No se debe perder: Una propiedad rara en el mercado, con una ubicación ideal en Ashdod,
Contacta con nosotros hoy para más información o una visita privada.
¿Quieres una villa donde el mar se convierte en tu jardín? Esta rara propiedad le espera.
Localización en el mapa
Asdod, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio
Calculadora hipotecaria
Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual.
Devuélvelo