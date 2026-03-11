  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Asdod
  4. Barrio residencial Prodigieuse villa a vendre a ashdod

Barrio residencial Prodigieuse villa a vendre a ashdod

Asdod, Israel
de
$4,67M
;
16
Dejar una solicitud
ID: 34714
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/3/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Asdod
  • Dirección
    Tarshish

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
Venta excepcional - Primera Línea Independiente Villa Frente al mar en Ashdod Address: Ashdod, Israel Descubra esta excepcional villa frente al mar Mediterráneo, que ofrece un ambiente único que combina lujo, confort y modernidad. Situado en Ashdod, esta prestigiosa propiedad ofrece un estilo de vida incomparable, con comodidades de alta calidad. Características principales: Superficie de vivienda: 425 m2 distribuidos en 3 niveles, conectado por un ascensor privado para facilitar el acceso a cada piso. Terreno: 300 m2, con un jardín ajardinado y una terraza con impresionantes vistas al mar. Piscina infinita: Disfrute de una piscina infinita, con vistas al mar, para una experiencia de natación sin precedentes. Vista panorámica al mar: Cada nivel ofrece espectaculares vistas al mar, con ventanas a altura de techo que permiten disfrutar de abundante luz natural. Diseño y servicios: El interior de la villa ha sido diseñado con materiales de alta calidad, acabados impecables y diseño moderno, ofreciendo espacios vivos abiertos y luminosos. Seguridad y confort: Sistema de seguridad de alta gama, aire acondicionado centralizado, calefacción por suelo radiante y domótica de última generación para una comodidad óptima. Distribución interna: Planta baja: Un gran salón con vistas al mar, un elegante comedor, una cocina americana totalmente equipada con electrodomésticos de última generación, así como un espacio de oficina. Primera planta: 3 habitaciones de lujo, cada una con su baño en suite y vistas al mar. La suite principal tiene un amplio vestidor y una terraza privada. Segunda planta: acceso directo a la terraza en la azotea y una excepcional vista panorámica. Base de referencia: Un espacio versátil que se puede utilizar como sala de juegos, cine en casa o cuarto dormitorio, Esta villa excepcional es un remanso de paz donde cada detalle ha sido diseñado para ofrecer una experiencia de vida extraordinaria. No se debe perder: Una propiedad rara en el mercado, con una ubicación ideal en Ashdod, Contacta con nosotros hoy para más información o una visita privada. ¿Quieres una villa donde el mar se convierte en tu jardín? Esta rara propiedad le espera.

Localización en el mapa

Asdod, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Studio luxe pour une personne
Jerusalén, Israel
de
$1,301
Barrio residencial Projet ben yehuda 192
Tel-Aviv, Israel
de
$1,22M
Barrio residencial Haut standing appartement 4 pieces a ashdod
Asdod, Israel
de
$924,825
Barrio residencial Bon emplacement
Ra'anana, Israel
de
$968,715
Barrio residencial Duplex avec jardin dans immeuble boutique haut de gamme
Jerusalén, Israel
de
$2,98M
Está viendo
Barrio residencial Prodigieuse villa a vendre a ashdod
Asdod, Israel
de
$4,67M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Tres bonne affaire
Barrio residencial Tres bonne affaire
Barrio residencial Tres bonne affaire
Barrio residencial Tres bonne affaire
Barrio residencial Tres bonne affaire
Barrio residencial Tres bonne affaire
Barrio residencial Tres bonne affaire
Ascalón, Israel
de
$329,175
situado en el centro de Neve adarim, apartamento de 3 habitaciones en la 3a planta con terraza y mamak. muy buen producto a la inversión o pie de tierra
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Superbe 3 pieces dans un immeuble neuf pres de kikar rabin avec mamad ascenseurs parking et cave
Barrio residencial Superbe 3 pieces dans un immeuble neuf pres de kikar rabin avec mamad ascenseurs parking et cave
Barrio residencial Superbe 3 pieces dans un immeuble neuf pres de kikar rabin avec mamad ascenseurs parking et cave
Barrio residencial Superbe 3 pieces dans un immeuble neuf pres de kikar rabin avec mamad ascenseurs parking et cave
Barrio residencial Superbe 3 pieces dans un immeuble neuf pres de kikar rabin avec mamad ascenseurs parking et cave
Mostrar todo Barrio residencial Superbe 3 pieces dans un immeuble neuf pres de kikar rabin avec mamad ascenseurs parking et cave
Barrio residencial Superbe 3 pieces dans un immeuble neuf pres de kikar rabin avec mamad ascenseurs parking et cave
Tel-Aviv, Israel
de
$1,72M
Situado en la calle 9 Barry, en un nuevo edificio de pie. Hermoso apartamento de 3 habitaciones de 85 m2 con balcón de 12 m2. Segundo piso, atrás. 2 dormitorios y 2 baños. Dos ascensores. Estacionamiento catastral y bodega
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Kyriat yovel rehov shtern 2 5 p neuf
Barrio residencial Kyriat yovel rehov shtern 2 5 p neuf
Barrio residencial Kyriat yovel rehov shtern 2 5 p neuf
Barrio residencial Kyriat yovel rehov shtern 2 5 p neuf
Jerusalén, Israel
de
$736,725
PARA LA VENTA - OPORTUNIDAD RARE Kyriat Hayovel – Proyecto 2.5 piezas 64 m2 2 terrazas – 5,5 m2 cada una Aparcamiento Mahsan Entrega en 8 meses
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir