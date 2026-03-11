  1. Realting.com
  Barrio residencial Spectaculaire penthouse avec vue sur la mer a andromeda reborn

Barrio residencial Spectaculaire penthouse avec vue sur la mer a andromeda reborn

Tel-Aviv, Israel
de
$14,11M
;
20
ID: 34201
Última actualización: 10/3/26

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Yefet, 38

Sobre el complejo

Este extraordinario ático encarna la excelencia arquitectónica y de lujo. Con una impresionante superficie de 414 m2 en un nivel, esta exclusiva propiedad también cuenta con una terraza panorámica de unos 133 m2 con impresionantes vistas al mar. Situado en el prestigioso complejo residencial Andromeda Reborn, a solo 500 metros de las tranquilas orillas con vistas al puerto de Jaffa, este establecimiento ofrece una experiencia de vida excepcional. Diseñado para respirar sofisticación y elegancia, este ático ha sido cuidadosamente diseñado para crear un ambiente de tranquilidad y estilo. Características principales: – Número total de piezas : 8 – Número de habitaciones: 7 (incluyendo 5 suites parentales) – Número de baños: 5 (incluyendo uno con sauna-hammam y bañera flotante) – Número de artículos de aseo : 2 – Mamad (habitación fuerte) – alojamiento independiente de unos 41 m2, situado en el nivel del estacionamiento, con una entrada privada registrada en el registro de la tierra. – Cocina personalizada de estilo rústico con una gran despensa. – Techos altos de unos 4 metros. - Bayas de vidrio. – mármol natural utilizado dentro y fuera. – Carpintería personalizada en toda la casa. – Tecnología integrada de automatización de viviendas. – Aire acondicionado independiente para cada habitación. – Sistema de audio integrado con altavoces incorporados. – Sistema avanzado de seguridad con cámaras. – Protección externa de Pigeon. – Sistema avanzado de riego. – Jacuzzi opcional. – Estacionamiento: 4 plazas de aparcamiento estándar en el estacionamiento subterráneo del proyecto. Complejo residencial Andromeda Reborn : El complejo residencial Andromeda Reborn es un prestigioso proyecto situado en la histórica colina de Andromède, en Old Jaffa, que combina el rico patrimonio del barrio con el lujo moderno. El complejo consta de dos elegantes edificios de ocho plantas, incluyendo seis niveles residenciales y dos niveles subterráneos para estacionamiento privado y almacenamiento, para la comodidad de los residentes. El arquitecto Alex Cohen y el arquitecto interior Itay Shmutar diseñaron un diseño inspirado en la arquitectura griega y la costa mediterránea, integrando armoniosamente la estructura con el pintoresco entorno de Old Jaffa. El proyecto se centra en acabados de alta calidad e incorpora elementos de diseño innovadores para cumplir con los más altos estándares. Los residentes se benefician de una gama de servicios de alta gama, incluyendo áreas privadas al aire libre, una piscina sin cloro alimentada por una mesa de agua natural a una temperatura constante de 24° C todo el año, un centro de bienestar y fitness, una cafetería in situ, un club para residentes y un servicio de gestión y seguridad 24/7. Esta oferta exclusiva ofrece una experiencia de vida serena y refinada en uno de los barrios más populares de la región.

Tel-Aviv, Israel
