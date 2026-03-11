Barrio residencial Superbe appartement de 4 pieces comme neuf en bord de mer de hadera a givat olga

Proporcionar visualización del contenido del sitio y obtener acceso a la funcionalidad. Este tipo de cookies se utiliza únicamente para el correcto funcionamiento del sitio y no se transfiere a terceros. La desactivación es imposible sin interrumpir el funcionamiento del sitio.
BZH
RE/MAX Hadera le presenta exclusivamente, en un nuevo edificio de alto nivel, en la calle Mena
- Un apartamento de diseño de 4 habitaciones de 107 m2, sólo arriba!
- 7/9,
- Un espacio soleado y orientado al suroeste,
- Una cocina moderna y hecha a medida con su islote central,
- Una hermosa terraza de 14 m2, con vista al mar!!!
- Una lujosa suite principal con armarios empotrados y un baño,
- 2 dormitorios adicionales, uno asegurado,
- En total dos hermosos baños y dos aseos,
- Ascensor, aire acondicionado,
- Una bodega privada,
- ¡Dos plazas de aparcamiento!
- Gran vestíbulo.
Situado cerca del mar, prestigioso hotel de Jacob, pueblo comercial Moul Ha'Hof, sinagogas, estación de tren y carreteras.
¡Es hermoso!
Una excelente oportunidad de inversión en una ubicación deseada, especialmente dada la próxima construcción del Tayelet!
Contacta con nosotros, RE/MAX Hadera, Rah'el Benguigui.
Licencia 313736.
Localización en el mapa
Hadera, Israel
Ocio
