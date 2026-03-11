  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Hadera
Barrio residencial Superbe appartement de 4 pieces comme neuf en bord de mer de hadera a givat olga

Hadera, Israel
$843,315
10
ID: 34308
10/3/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Haifa
  • Barrio
    Hadera Subdistrict
  • Ciudad
    Hadera
  • Dirección
    HaNegev

Sobre el complejo

Français Français
BZH RE/MAX Hadera le presenta exclusivamente, en un nuevo edificio de alto nivel, en la calle Mena - Un apartamento de diseño de 4 habitaciones de 107 m2, sólo arriba! - 7/9, - Un espacio soleado y orientado al suroeste, - Una cocina moderna y hecha a medida con su islote central, - Una hermosa terraza de 14 m2, con vista al mar!!! - Una lujosa suite principal con armarios empotrados y un baño, - 2 dormitorios adicionales, uno asegurado, - En total dos hermosos baños y dos aseos, - Ascensor, aire acondicionado, - Una bodega privada, - ¡Dos plazas de aparcamiento! - Gran vestíbulo. Situado cerca del mar, prestigioso hotel de Jacob, pueblo comercial Moul Ha'Hof, sinagogas, estación de tren y carreteras. ¡Es hermoso! Una excelente oportunidad de inversión en una ubicación deseada, especialmente dada la próxima construcción del Tayelet! Contacta con nosotros, RE/MAX Hadera, Rah'el Benguigui. Licencia 313736.

Localización en el mapa

Hadera, Israel
Ocio

