  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Ascalón
  4. Barrio residencial Ttres bon produit dinvestissement ou pied a terre

Barrio residencial Ttres bon produit dinvestissement ou pied a terre

Ascalón, Israel
de
$432,630
;
9
Dejar una solicitud
ID: 34777
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/3/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Ascalón
  • Dirección
    Emek HaEla, 31 brbwr

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
excelente producto de inversión, tasa de no ocupación 0. Ubicación central, nuevo edificio

Localización en el mapa

Ascalón, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Prix en baisse
Jerusalén, Israel
de
$1,40M
Barrio residencial Envie de vivre dans un mini penthouse avec une vue imprenable sur le fameux ecopark
Hadera, Israel
de
$717,915
Barrio residencial 2 pieces a la vente super investissement
Tel-Aviv, Israel
de
$783,750
Barrio residencial Charmante maison renovee raanana kiriat sheret
Ra'anana, Israel
de
$1,72M
Barrio residencial Superbe 3 pieces dans un immeuble neuf avec parking et mamad a cote de sarona
Tel-Aviv, Israel
de
$1,12M
Está viendo
Barrio residencial Ttres bon produit dinvestissement ou pied a terre
Ascalón, Israel
de
$432,630
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial A ne pas manquer au centre avec terrasse bon emplacement dans un immeuble neuf neuf
Barrio residencial A ne pas manquer au centre avec terrasse bon emplacement dans un immeuble neuf neuf
Barrio residencial A ne pas manquer au centre avec terrasse bon emplacement dans un immeuble neuf neuf
Barrio residencial A ne pas manquer au centre avec terrasse bon emplacement dans un immeuble neuf neuf
Barrio residencial A ne pas manquer au centre avec terrasse bon emplacement dans un immeuble neuf neuf
Barrio residencial A ne pas manquer au centre avec terrasse bon emplacement dans un immeuble neuf neuf
Netanya, Israel
de
$1,18M
Mardoche khayat le invita a vivir en uno de nuestros proyectos residenciales en Netanya. Proyecto Ussishkine 12 es un edificio boutique situado estratégicamente a 3 minutos a pie del famoso kikar y a 4 minutos de la playa En una de las calles más codiciadas de la ciudad Características del…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Holyland bait vagan jersalem
Barrio residencial Holyland bait vagan jersalem
Barrio residencial Holyland bait vagan jersalem
Barrio residencial Holyland bait vagan jersalem
Barrio residencial Holyland bait vagan jersalem
Mostrar todo Barrio residencial Holyland bait vagan jersalem
Barrio residencial Holyland bait vagan jersalem
Jerusalén, Israel
de
$1,44M
Muy agradable y grande 3 habitaciones de 140 m2 ( 5 habitaciones posibilidad original de hacerlo en su condición con facilidad y tiene menos costo ) terraza de 11 m2 con una vista panorámica de Jerusalén, 2 baños, + 2 plazas de aparcamiento y 1 bodega
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Appartement a louer a jerusalem
Barrio residencial Appartement a louer a jerusalem
Barrio residencial Appartement a louer a jerusalem
Barrio residencial Appartement a louer a jerusalem
Barrio residencial Appartement a louer a jerusalem
Mostrar todo Barrio residencial Appartement a louer a jerusalem
Barrio residencial Appartement a louer a jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$4,389
Herzog 21 Kiryat Shmuel, comienzo de Rehavia 6a planta Ascensor Apartamento de 3 habitaciones Baño con ducha Balcón con vistas impresionantes Tejado privado con cocina exterior, jacuzzi y espectacular vista Habitación asegurada (Mamad) Totalmente amueblado Diseño arquitectónico
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir