Barrio residencial Appartement immense a ashdod avec une vue mer incroyable

Appartement immense a ashdod avec une vue mer incroyable

Asdod, Israel
$1,35M
10
ID: 34717
Última actualización: 10/3/26

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Asdod
  • Dirección
    Kinneret

Sobre el complejo

Amplio apartamento en Ashdod en venta con increíbles vistas al mar Magnífica residencia, 5 amplias habitaciones con impresionante terraza con vistas al mar. 3.20 metros de altura bajo techo, 3 WC, 2 baños. Cerca de la playa y todas las comodidades

Asdod, Israel
