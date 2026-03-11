  1. Realting.com
  4. Barrio residencial Avec terrasse bel appartement dans un immeuble neuf endroit calme haut standing

Barrio residencial Avec terrasse bel appartement dans un immeuble neuf endroit calme haut standing

Tel-Aviv, Israel
de
$1,50M
;
7
ID: 34599
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/3/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Shenkin

Sobre el complejo

Venta En el hermoso complejo Betsalel con gimnasio y guardia Cerca de la playa, shuk y Sheinkin 2 habitaciones muy espaciosas 60m2 Muy bonito balcón de 8m2 4a planta con ascensor Aparcamiento subterráneo 4.800.000 Nis

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

Calculadora hipotecaria

Complejos similares
Barrio residencial A ne pas manquer dans un immeuble neuf haut standing projet de qualite
Ascalón, Israel
de
$815,100
Barrio residencial A vendre projet residence de prestige au cOEur du nord ancien de tel aviv
Tel-Aviv, Israel
de
$2,04M
Barrio residencial Projet de qualite rue nahalat benyamin entre les quartiers neve tzedek et florentine a pas de la coulee verte
Tel-Aviv, Israel
de
$1,15M
Barrio residencial Belle maison en centre ville piscine
Ra'anana, Israel
de
$4,36M
Barrio residencial Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pieces jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$1,24M
Está viendo
Barrio residencial Avec terrasse bel appartement dans un immeuble neuf endroit calme haut standing
Tel-Aviv, Israel
de
$1,50M
Otros complejos
Ascalón, Israel
de
$463,980
Actualmente ofrecemos un programa excepcional en Ramot Yoram – Netivot, un área en expansión que combina calidad de vida, naturaleza y confort moderno. Lo que el proyecto propone: • Apartamentos de 3 a 5 habitaciones, áticos y planta baja • Precios atractivos: a partir de 1.320.000 • Acabad…
Immobilier.co.il
Tel-Aviv, Israel
de
$2,978
Alquiler - Nuevo edificio Un hermoso y moderno apartamento en un nuevo edificio de alto nivel, disponible a principios de enero. Detalles de la propiedad: 2 habitaciones (1 dormitorio + salón) Balcón Nuevo edificio Luminoso apartamento con un arreglo bien pensado Precio: 9.500 Contac…
Immobilier.co.il
Tel-Aviv, Israel
de
$2,35M
Venta – Old North Tel-Aviv Dirección ultra-reprochada en el corazón del antiguo Norte, cerca de Dizengoff, tiendas, escuelas de renombre y comodidades. Elegante y verde entorno residencial, ideal para familias exigentes e inversores. Nueva construcción con licencia obtenida, trabajo en curs…
Immobilier.co.il
