Barrio residencial A vendre bien dexception unique sur le marche

Venta – Productos excepcionales, individuales en el mercado
American Colony District – Tel Aviv–Jaffa
En un edificio muy alto con patio interior, gimnasio y sala de tenis de mesa, descubra un apartamento absolutamente único, que ofrece unas vistas panorámicas tranquilas y espectaculares del mar y Jaffa.
✨ Características principales:
Interior 329 m2
300 m2 terrazas con posibilidad de añadir una piscina
3 plazas de aparcamiento
2 bodegas
Bien hecho por un reconocido arquitecto
Arreglo:
Nivel superior:
Immense recepción sala
Cocina independiente de alta gama
Gran dormitorio y lujoso
1 baño + 1 aseo
Nivel inferior:
2 baños
2 aseos
Espacio plegable ( posibilidad de hacer cama de 4 dormitorios)
Una propiedad rara, excepcional, que combina elegancia, volumen, servicios ligeros y ultra-alto, no se encuentra en otro lugar del vecindario.
Localización en el mapa
Tel-Aviv, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio
