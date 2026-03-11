  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Asdod
  4. Barrio residencial Majestueux 5 pieces a ashdod

Barrio residencial Majestueux 5 pieces a ashdod

Asdod, Israel
$1,00M
ID: 34587
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/3/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Asdod
  • Dirección
    Shimon

Sobre el complejo

Majestic 5 habitaciones en Ashdod "Youd Bet", muy espacioso 160m2 con 20m2 terraza frente al parque. Residencia de lujo cerca de tiendas, parque, escuelas, sinagogas, medios de transporte. Productos raros en venta

Localización en el mapa

Asdod, Israel
Tiendas de comestibles
Ocio

