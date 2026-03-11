Barrio residencial A vendre appartement 3 pieces spacieux quartier bograshov

Venta – Espacioso apartamento de 3 habitaciones Bograshov Situado en una de las zonas más buscadas de Tel Aviv, cerca de la playa, cafés, restaurantes, tiendas y transporte. El distrito de Bograshov ofrece un ambiente de vida vibrante y central, mientras que permanece residencial y agradable. Superficie total: 93 m2 (87 m2 dentro + 6 m2 terraza) 2 dormitorios 2 baños Gran salón y cocina de alta gama Master suite con baño Habitación segura (Mamad) Completamente renovado en 2022 con acabados de muy alta calidad Pisos de madera maciza, aire acondicionado Mitsubishi Terraza de 6 m2 sin vista 1a planta con ascensor Aparcamiento privado Edificio moderno y bien mantenido (2011) Número de licencia: 31928721