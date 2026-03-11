  1. Realting.com
Barrio residencial Tournez la cle brossez vous les dents et dormez

Hadera, Israel
$1,32M
10
ID: 34317
Última actualización: 10/3/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Haifa
  • Barrio
    Hadera Subdistrict
  • Ciudad
    Hadera
  • Dirección
    Tiomkin, 1

Sobre el complejo

BZH ¡No necesitarás invertir un solo shekel en esta casa! Entra, disfruta y sé seducido por el lujo que ofrece! Departamento de habla francesa RE/MAX Hadera por Ra Una hermosa casa de pueblo luminoso de 160 m2 construido sobre una parcela de 250 m2 en una de las calles más bellas del distrito de Haotsar! Características: ⭐️ Casa familiar de 5 habitaciones, ⭐️ Gran cocina nueva y diseño con un montón de almacenamiento y barra de mármol! ⭐️ Jardín cuidadoso en la parte posterior con árboles frutales, ⭐️ Gran salón, asegurado en la planta baja, ⭐️ 3 dormitorios arriba incluyendo una lujosa suite principal con su terraza cerrada, ⭐️ Se han realizado renovaciones recientes con materiales estándar de alta gama, ⭐️ Acceso rápido a la estación de tren y autopistas 2 y 4. ⭐️ Junto a Yehoshua Parque, escuelas, ganims y a pocos minutos de las comodidades del centro de la ciudad. Un hogar familiar refinado para cultivar a sus hijos en un ambiente donde es bueno vivir! ¡Precio excepcional! Para más información: Raphel Benguigui, Su agente inmobiliario, Departamento Francés de RE/MAX Hadera. Licencia No 313736

Localización en el mapa

Hadera, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
