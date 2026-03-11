Barrio residencial Tournez la cle brossez vous les dents et dormez

Proporcionar visualización del contenido del sitio y obtener acceso a la funcionalidad. Este tipo de cookies se utiliza únicamente para el correcto funcionamiento del sitio y no se transfiere a terceros. La desactivación es imposible sin interrumpir el funcionamiento del sitio.
BZH
¡No necesitarás invertir un solo shekel en esta casa! Entra, disfruta y sé seducido por el lujo que ofrece!
Departamento de habla francesa RE/MAX Hadera por Ra
Una hermosa casa de pueblo luminoso de 160 m2 construido sobre una parcela de 250 m2 en una de las calles más bellas del distrito de Haotsar!
Características:
⭐️ Casa familiar de 5 habitaciones,
⭐️ Gran cocina nueva y diseño con un montón de almacenamiento y barra de mármol!
⭐️ Jardín cuidadoso en la parte posterior con árboles frutales,
⭐️ Gran salón, asegurado en la planta baja,
⭐️ 3 dormitorios arriba incluyendo una lujosa suite principal con su terraza cerrada,
⭐️ Se han realizado renovaciones recientes con materiales estándar de alta gama,
⭐️ Acceso rápido a la estación de tren y autopistas 2 y 4.
⭐️ Junto a Yehoshua Parque, escuelas, ganims y a pocos minutos de las comodidades del centro de la ciudad.
Un hogar familiar refinado para cultivar a sus hijos en un ambiente donde es bueno vivir!
¡Precio excepcional!
Para más información:
Raphel Benguigui,
Su agente inmobiliario,
Departamento Francés de RE/MAX Hadera.
Licencia No 313736
Localización en el mapa
Hadera, Israel
