  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Asdod
  4. Barrio residencial Majestueux appartement a vendre 5 pieces transforme en 4 a ashdod

Barrio residencial Majestueux appartement a vendre 5 pieces transforme en 4 a ashdod

Asdod, Israel
de
$1,65M
;
9
Dejar una solicitud
ID: 34578
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/3/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Asdod
  • Dirección
    Arik Einstein

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
Majestic 5 habitaciones transformadas en 4 en Ashdod "Mar", de alto nivel, planta alta, vistas al mar y "Gan Hair". Residencia "Le Deauville", con 4 ascensores, frente al teatro y al ayuntamiento, a 5 minutos a pie de la playa, a 1 minuto de cafés, restaurantes, centros comerciales, medios de transporte! ¡La mejor ubicación de la ciudad!

Localización en el mapa

Asdod, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bonne affaire dans un immeuble neuf etage haut avec vue grand jardin haut standing neuf permis de construire projet de qualite
Netanya, Israel
de
$1,01M
Barrio residencial A ne pas manquer agreable bel appartement
Ascalón, Israel
de
$620,730
Barrio residencial Superbe 4 pieces neuf avec terrasse emplacement ideal a mekor haim
Jerusalén, Israel
de
$2,978
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme etage haut avec vue haut standing luxueux magnifique neuf permis de construire projet de qualite
Jerusalén, Israel
de
$1,24M
Barrio residencial Un 3 pieces quartier afridar recent
Ascalón, Israel
de
$498,465
Está viendo
Barrio residencial Majestueux appartement a vendre 5 pieces transforme en 4 a ashdod
Asdod, Israel
de
$1,65M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Au coeur de la ville vue sur parc tres grand salon
Barrio residencial Au coeur de la ville vue sur parc tres grand salon
Barrio residencial Au coeur de la ville vue sur parc tres grand salon
Barrio residencial Au coeur de la ville vue sur parc tres grand salon
Ra'anana, Israel
de
$1,75M
En el centro de Raanana. Apartamento dúplex en el tercer piso. Immense sala de estar. Atico apartamento mucho encanto. Vista del parque. La calle pide mucho. Aparcamiento
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial A stunning villa
Barrio residencial A stunning villa
Jerusalén, Israel
de
$5,58M
Magnífica villa en el centro de Givat Hambatar, 350 m2 construidos, 400 m2 de terreno, enorme patio, 60 m2 de aparcamiento, balcones y más
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial A vendre 4 pieces quartier montefiore tel aviv
Barrio residencial A vendre 4 pieces quartier montefiore tel aviv
Barrio residencial A vendre 4 pieces quartier montefiore tel aviv
Barrio residencial A vendre 4 pieces quartier montefiore tel aviv
Barrio residencial A vendre 4 pieces quartier montefiore tel aviv
Mostrar todo Barrio residencial A vendre 4 pieces quartier montefiore tel aviv
Barrio residencial A vendre 4 pieces quartier montefiore tel aviv
Tel-Aviv, Israel
de
$1,11M
Venta – 4 habitaciones modernas, Rue Montefiore, Tel Aviv Situado en el corazón del distrito transformador de Montefiore, este apartamento goza de una ubicación estratégica, cerca de Azrieli, el metro y todas las comodidades. Un sector dinámico, moderno y evolutivo, que proporciona acceso r…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir