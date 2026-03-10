  1. Realting.com
  4. Barrio residencial Villa de prestige a louer en bord de mer a ashdod

Barrio residencial Villa de prestige a louer en bord de mer a ashdod

Asdod, Israel
$3,76M
17
ID: 34851
Última actualización: 10/3/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Asdod
  • Dirección
    Exodus, 32

Sobre el complejo

La Croisette a Ashdod !!! Muy rígido. Villa de prestigio con piscina 340 m2, varias terrazas, ascensor, 5 baños y 6 aseos, suntuoso suite principal con su baño, un hermoso vestidor y hermosa terraza vista al mar, aire acondicionado, aparcamiento, Usted cruza y está en la playa de la Marina con sus cafés, restaurantes, juegos de agua y tumbonas y sillas de cubierta!!!

