  2. Israel
  3. Jerusalén
  Barrio residencial Beau 3 pieces renove avec balcon soucca

Barrio residencial Beau 3 pieces renove avec balcon soucca

Jerusalén, Israel
de
$1,03M
;
3
ID: 34840
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/3/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén
  • Dirección
    Aza, 38

Sobre el complejo

En el corazón de rehavia, calle Azza, tiendas cercanas, restaurantes y autobús: en la tercera planta sin ascensor, apartamento 3 habitaciones 70m2 espacioso totalmente renovado, amplios dormitorios, 3 orientaciones, varios balcones pequeños incluyendo una hermosa soucca, aire acondicionado en cada habitación, bodega común.

Localización en el mapa

Jerusalén, Israel
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

Complejos similares
Barrio residencial Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pieces jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$1,63M
Barrio residencial Magnifique maison
Jerusalén, Israel
de
$5,71M
Barrio residencial Grand jardin
Ascalón, Israel
de
$987,525
Barrio residencial Stop affaire appartement 4 pieces a ashdod a un prix imbattable
Asdod, Israel
de
$561,165
Barrio residencial Spacieux
Jerusalén, Israel
de
$2,88M
Barrio residencial Beau 3 pieces renove avec balcon soucca
Jerusalén, Israel
de
$1,03M
Otros complejos
Barrio residencial Bonne occasion
Ascalón, Israel
de
$438,900
apartamento 4 piezas redone nuevo Central Quarter África Ascensioneros
Immobilier.co.il
Barrio residencial Un beau 4 pieces rue elie cohen face au parc
Ascalón, Israel
de
$485,925
4 habitaciones centro urbano
Immobilier.co.il
Barrio residencial Immeuble neuf vue sur le lac
Ascalón, Israel
de
$579,975
AU COEUR DU QUARTIER AGAMIM, 5P SPACIEUX AVEC VUE SUR LE LAC, ENTREE IMMEDIATE
Immobilier.co.il
