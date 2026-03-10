  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Barrio residencial Appartement 3 pieces renove proche mer kerem hatemanim tel aviv

Barrio residencial Appartement 3 pieces renove proche mer kerem hatemanim tel aviv

Tel-Aviv, Israel
de
$1,33M
;
10
Dejar una solicitud
ID: 34817
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/3/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    HaKovshim, 45

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
Situado en la zona muy solicitada de Kerem HaTemanim, a pocos minutos a pie del mar, Shouk HaCarmel, Allenby Street y Kempinski y Royal Beach hoteles, este apartamento goza de una ubicación excepcional en el corazón de Tel Aviv. Apartamento de 72 m2, situado en la segunda planta, consta de tres habitaciones con balcón soleado. La propiedad está completamente reformada y tiene dos aseos, un lavadero y un baño moderno. Entorno central y dinámico, cerca de tiendas, restaurantes, cafeterías, supermercados, transporte público y el paseo marítimo. Disponible rápidamente.

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Calme verdoyant renove piscine possible
Ra'anana, Israel
de
$3,37M
Barrio residencial Projet neuf dexception harav kook tel aviv permis obtenu livraison 35 ans
Tel-Aviv, Israel
de
$3,39M
Barrio residencial Locaux de bureaux a louer talpiot rue hauman
Jerusalén, Israel
de
$2,665
Barrio residencial Un projet residentiel unique qui redefinit lessence meme de la vie de luxe dans un quartier dynamique et en plein essor dashkelon
Ascalón, Israel
de
$909,150
Barrio residencial A vendre superbe 3 pieces a tel aviv rue shalom alekhem
Tel-Aviv, Israel
de
$1,49M
Está viendo
Barrio residencial Appartement 3 pieces renove proche mer kerem hatemanim tel aviv
Tel-Aviv, Israel
de
$1,33M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Superbe appartement renove avec des prestations haut de gamme
Barrio residencial Superbe appartement renove avec des prestations haut de gamme
Jerusalén, Israel
de
$1,43M
Magnífico apartamento, 4 dormitorios + una unidad alquilada al lado del apartamento, permiso para eliminar un balcón de la habitación, impresionantes vistas
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Terrasse soucca
Barrio residencial Terrasse soucca
Barrio residencial Terrasse soucca
Barrio residencial Terrasse soucca
Barrio residencial Terrasse soucca
Mostrar todo Barrio residencial Terrasse soucca
Barrio residencial Terrasse soucca
Ascalón, Israel
de
$526,680
Apartamento de 4 habitaciones muy espacioso en la zona de agamim avrc terraza soucca
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Superbe 4 pieces dans le nouveau projet bsr de sarona
Barrio residencial Superbe 4 pieces dans le nouveau projet bsr de sarona
Barrio residencial Superbe 4 pieces dans le nouveau projet bsr de sarona
Tel-Aviv, Israel
de
$1,96M
En el proyecto BSR Sarona Nuevo para venta exclusiva Magnífico apartamento de 4 habitaciones con impresionantes vistas al Parque Sarona 103 m2 + terraza soleada de 9 m2 21a planta Orientación Sur y Este Mamad Aparcamiento subterráneo gimnasio de lujo, club residencial, sistema de seguridad y…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir