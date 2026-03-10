Barrio residencial Appartement 3 pieces renove proche mer kerem hatemanim tel aviv

Situado en la zona muy solicitada de Kerem HaTemanim, a pocos minutos a pie del mar, Shouk HaCarmel, Allenby Street y Kempinski y Royal Beach hoteles, este apartamento goza de una ubicación excepcional en el corazón de Tel Aviv. Apartamento de 72 m2, situado en la segunda planta, consta de tres habitaciones con balcón soleado. La propiedad está completamente reformada y tiene dos aseos, un lavadero y un baño moderno. Entorno central y dinámico, cerca de tiendas, restaurantes, cafeterías, supermercados, transporte público y el paseo marítimo. Disponible rápidamente.