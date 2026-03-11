  1. Realting.com
Barrio residencial Superbe studio pres du shuk hacarmel

Tel-Aviv, Israel
$749,265
9
ID: 34500
Última actualización: 10/3/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    HaCarmel, 6

Sobre el complejo

8 Carmel Street (a un minuto del mar) Nueva y exclusiva Estudio de unos 50 m2 (habitación separada y sala) ¡Facing y encantador! Brillante y funcional 2a y media planta (sin ascensor) Orientación Este-Oeste

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Netanya
Netanya, Israel
de
$721,050
Barrio residencial Belle appartement
Jerusalén, Israel
de
$2,100
Barrio residencial A ne pas manquer au centre avec terrasse bon emplacement dans un immeuble neuf neuf
Netanya, Israel
de
$1,07M
Barrio residencial Bureau dangle lumineux de 176 m a louer talpiot jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$2,038
Barrio residencial Appartement spectaculaire avec vue sur la mer a south beach netanya
Netanya, Israel
de
$4,36M
Barrio residencial Superbe studio pres du shuk hacarmel
Tel-Aviv, Israel
de
$749,265
Otros complejos
Barrio residencial Appartement neuf de 3 pieces 112m2 bayit vegan jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$1,22M
Apartamento de 3 habitaciones 112m2 - Bayit Vegan, Jerusalén Tercer piso, nuevo edificio Terraza 8m2 soucca Salón, comedor, 1 cocina 3 dormitorios, 2 baños, 2 aseos Aire acondicionado, cobertizo, Puerta blindada, ascensor, estacionamiento Precio: 3.900.000sh (comité interinstitucional 2% e…
Immobilier.co.il
Barrio residencial Bon emplacement
Ascalón, Israel
de
$413,820
Actualmente ofrecemos un programa excepcional en Ramot Yoram – Netivot, un área en expansión que combina calidad de vida, naturaleza y confort moderno. Lo que el proyecto propone: • Apartamentos de 3 a 5 habitaciones, áticos y planta baja • Precios atractivos: a partir de 1.320.000 • Acabad…
Immobilier.co.il
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse dans un immeuble neuf haut standing neuf
Netanya, Israel
de
$1,25M
Descubra nuestro nuevo proyecto preventa, comercializado por Mardochee Khayat, su nuevo especialista en proyectos. Situado en el prestigioso barrio de Netanya, Ramat Poleg, nuestra residencia ofrece una ubicación ideal cerca del Cañón Ir Yamam, la hermosa playa de Poleg, escuelas de renombre…
Immobilier.co.il
