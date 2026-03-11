Barrio residencial Penthouse 5 pieces 210m2 17eme bayit vegan jerusalem

Proporcionar visualización del contenido del sitio y obtener acceso a la funcionalidad. Este tipo de cookies se utiliza únicamente para el correcto funcionamiento del sitio y no se transfiere a terceros. La desactivación es imposible sin interrumpir el funcionamiento del sitio.
Ático 5 habitaciones 167m2 con 44m2 terraza, 17 Bayit Vegan Jerusalem
Exclusivamente, magnífico ático situado en la 17a planta de un nuevo edificio con 3 ascensores, 2 de los cuales son espaciosos y luminosos, ofrece una magnífica vista. Situado en el borde de Bet Veigan/Kyriat Yovel .
Ubicación ideal en términos de comodidades y conectividad! Con muchos restaurantes, tiendas, ofrece una vida urbana animada. Además, la proximidad del tranvía al tren Tel Aviv y la estación central de autobuses para todas las ciudades israelíes es una ventaja significativa para su viaje. Es un lugar excepcional para una vida práctica y dinámica. Ideal para aquellos que buscan una vida religiosa activa cerca de sinagogas y escuelas.
Construido en una sola planta este apartamento de 5 habitaciones con salón y comedor de 167m2 y 44m2 terraza abierta desde todos los lados en una espléndida vista, incluye 4 dormitorios incluyendo un maestro, con 2 plazas de aparcamiento y una bodega. También está climatizado, con calefacción por suelo radiante, video intercomunicación, basura vacía en el desembarco, cúpula de malla, persianas eléctricas, pero también manual para el Shabat, asegurado por una puerta blindada y un sistema de detector de incendios...
Precio: 6.500.000sh
(Este precio no incluye nuestra comisión de agencia que está 2% excluyendo impuestos)
Localización en el mapa
Jerusalén, Israel
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio
Calculadora hipotecaria
Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual.
Devuélvelo