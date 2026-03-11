Barrio residencial Studio luxe pour une personne

  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalén
Jerusalén, Israel
de
$1,301
;
4
ID: 34042
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/3/26

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén
  • Dirección
    Moshe Kleinman, 12

Estudio lujoso para una persona 1 pieza y media 25 m cuadrados 1 balcón Primera planta Totalmente amueblado reformado El alquiler incluye todos los cargos (arnona, agua, electricidad e Internet) excepcional oferta para aprovechar rápidamente

Jerusalén, Israel
