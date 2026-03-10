  1. Realting.com
Barrio residencial A vendre superbe appartement 5 pieces a ashdod rue kineret youd alef

Asdod, Israel
$1,00M
ID: 34723
Última actualización: 10/3/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Asdod
  • Dirección
    Kinneret

Sobre el complejo

Venta – hermoso apartamento de 5 habitaciones situado en la calle Kineret en Ashdod (residencia Youd Alef). Completamente renovado a nuevo, ofrece una superficie de 170 m2 con dos amplios balcones. El apartamento está climatizado e incluye un aparcamiento privado y una bodega. Situado en la tercera planta con ascensor, en un edificio de lujo con solo dos apartamentos por piso. Cerca de todas las comodidades, este apartamento combina comodidad, espacio y ubicación ideal.

Localización en el mapa

Asdod, Israel
Ocio

