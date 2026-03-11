  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Barrio residencial Superbe penthouse avec piscine dans un nouveau projet du vieux nord

Barrio residencial Superbe penthouse avec piscine dans un nouveau projet du vieux nord

Tel-Aviv, Israel
de
$3,20M
;
Barrio residencial Superbe penthouse avec piscine dans un nouveau projet du vieux nord
1
Dejar una solicitud
ID: 34208
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/3/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Nahum Sokolov, 60

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
Un magnífico ático en el corazón de la avenida más hermosa de Tel Aviv, Boulevard Nordau, en el viejo norte Un proyecto de calidad firmado exclusivamente por el Grupo RAYK 123 m2 de espacio habitable Una rara terraza soleada de 23 m2 ideal para recibir Una terraza privada de 55 m2 con piscina 4 piezas perfectamente arregladas Una plaza de aparcamiento privado con robot Orientación Norte-Oeste ** Disponibilidad: Agosto 2028** ¡Sin cargos de agencia!

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Appartement neuf a vendre a ashdod livraison immediate
Asdod, Israel
de
$1,19M
Barrio residencial Appartement neuf de 3 pieces 112m2 bayit vegan jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$1,22M
Barrio residencial Lapotheose a vendre a ashdod
Asdod, Israel
de
$1,24M
Barrio residencial Bien agence
Ascalón, Israel
de
$548,625
Barrio residencial Bonne occasion
Ascalón, Israel
de
$583,110
Está viendo
Barrio residencial Superbe penthouse avec piscine dans un nouveau projet du vieux nord
Tel-Aviv, Israel
de
$3,20M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Bien agence
Barrio residencial Bien agence
Barrio residencial Bien agence
Barrio residencial Bien agence
Barrio residencial Bien agence
Mostrar todo Barrio residencial Bien agence
Barrio residencial Bien agence
Ascalón, Israel
de
$721,050
¿? Venta – Casa reformada en Neve Dkalim, Ashkelon Encantadora casa en un nivel 3 habitaciones, ampliada en 4 habitaciones, completamente reformada ??? ✅ Terreno de 220 m2 ✅ Distrito estratégico: a la salida de la ciudad y cerca del nuevo distrito de Ir Ayin ✅ Medio ambiente tranquilo y fam…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Projet neuf du 3 au 6 pieces et penthouses a holyland jerusalem
Barrio residencial Projet neuf du 3 au 6 pieces et penthouses a holyland jerusalem
Barrio residencial Projet neuf du 3 au 6 pieces et penthouses a holyland jerusalem
Barrio residencial Projet neuf du 3 au 6 pieces et penthouses a holyland jerusalem
Barrio residencial Projet neuf du 3 au 6 pieces et penthouses a holyland jerusalem
Barrio residencial Projet neuf du 3 au 6 pieces et penthouses a holyland jerusalem
Barrio residencial Projet neuf du 3 au 6 pieces et penthouses a holyland jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$1,10M
Nuevo proyecto en Holyland Jerusalem, situado en un edificio de 30 plantas, cerca de Bayit Vegan y Ramat Sharet y a 5 minutos del Cañón de Malha y la carretera que conduce a toda Jerusalén lobby de lujo con 4 ascensores, guardia y gimnasio. Estacionamiento y bodega para cada apartamento Ent…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Cottage aquarelle ganim b
Barrio residencial Cottage aquarelle ganim b
Barrio residencial Cottage aquarelle ganim b
Barrio residencial Cottage aquarelle ganim b
Barrio residencial Cottage aquarelle ganim b
Mostrar todo Barrio residencial Cottage aquarelle ganim b
Barrio residencial Cottage aquarelle ganim b
Eilat, Israel
de
$1,21M
En el distrito Ganim Bet d Eilat en la famosa residencia Aquarelle, al borde del desierto, y el mar rojo en un edificio boutique, Cottage en Garden Rez en venta frente al valle. Este edificio está compuesto por 2 niveles, d 1 Garden Rez con entrada privada de 140 m2 de superficie Hábitable d…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir