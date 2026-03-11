  1. Realting.com
  4. Barrio residencial Avec terrasse luxueux neuf proche de la mer

Tel-Aviv, Israel
$1,65M
7
ID: 34474
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/3/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Izhak Elhanan, 9 b

Sobre el complejo

Hermoso apartamento de 3 habitaciones situado en el segundo piso de un edificio moderno, gozando de excelente brillo gracias a su posición de esquina. Detalles de la propiedad: • Superficie de vivienda : 60 m2 • Terrazas: 13 m2 • 2a planta con ascensor • Plaza de estacionamiento incluida • Acabados de alta gama Sistemas avanzados de automatización doméstica Situado en el distrito de Neve Tzedek, frente a la Torre de la Ciudad Blanca, cerca del centro y el mar.

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

Otros complejos
Barrio residencial Superbe penthouse avec piscine dans un nouveau projet du vieux nord
Barrio residencial Superbe penthouse avec piscine dans un nouveau projet du vieux nord
Tel-Aviv, Israel
de
$3,20M
Un magnífico ático en el corazón de la avenida más hermosa de Tel Aviv, Boulevard Nordau, en el viejo norte Un proyecto de calidad firmado exclusivamente por el Grupo RAYK 123 m2 de espacio habitable Una rara terraza soleada de 23 m2 ideal para recibir Una terraza privada de 55 m2 con piscin…
Barrio residencial Coin de paradis proche tramway et commerces
Barrio residencial Coin de paradis proche tramway et commerces
Barrio residencial Coin de paradis proche tramway et commerces
Barrio residencial Coin de paradis proche tramway et commerces
Barrio residencial Coin de paradis proche tramway et commerces
Barrio residencial Coin de paradis proche tramway et commerces
Barrio residencial Coin de paradis proche tramway et commerces
Jerusalén, Israel
de
$2,445
Un rincón del paraíso cerca del tranvía y tiendas. Hermoso 3P totalmente renovado en un edificio que se ha beneficiado de un Tama, con un gran balcón con vistas al salón, y la posibilidad de hacer uso del jardín. Sin cara a cara. Dos cuartos de ducha, cocina y calefacción de alta calidad, gratis
Barrio residencial A renover bonne affaire proche de la mer
Barrio residencial A renover bonne affaire proche de la mer
Barrio residencial A renover bonne affaire proche de la mer
Barrio residencial A renover bonne affaire proche de la mer
Barrio residencial A renover bonne affaire proche de la mer
Barrio residencial A renover bonne affaire proche de la mer
Herzliya, Israel
de
$2,10M
casa de 247 m2 en 2 niveles. en una parcela de 424 m2 Un potencial de restauración .gran potencial . posibilidad de ampliación y construir una piscina. la casa se encuentra en un callejón sin salida cerca de la Ruta 2
