Barrio residencial Lumiere confort et qualite de vie au coeur de kiryat moshe jerusalem immobilier 026786595

En un edificio reciente después de TAMA, este nuevo apartamento de 115 m2 situado en la tercera planta con ascensor de Shabat ofrece un ambiente de vida luminoso, tranquilo y funcional. El amplio salón con cocina abierta se abre a un agradable balcón, mientras que un segundo balcón soccah extiende un pasillo. La suite principal garantiza comodidad y privacidad, una habitación segura (Mamad) y una tercera habitación luminosa completan el espacio, así como un rincón de oficina ideal para el teletrabajo.
Gracias a sus tres exposiciones este, sur y oeste, el apartamento goza de un brillo excepcional y una vista sin obstáculos. El aire acondicionado en todas las habitaciones, la distribución moderna y el ambiente residencial buscado hacen de esta una rara oportunidad para las familias que buscan comodidad, calidad de vida y proximidad al transporte y las instituciones religiosas.
Disponible en 3 meses.
Jerusalén, Israel
