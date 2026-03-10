  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalén
  4. Barrio residencial 2 pieces haneviim centre ville

Barrio residencial 2 pieces haneviim centre ville

Jerusalén, Israel
$899,745
ID: 34757
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/3/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén
  • Dirección
    HaNeviim, 29

Sobre el complejo

Haneviim 44 2 habitaciones 50m2 Soccah Terrace 2a planta con ascensor Aparcamiento

Localización en el mapa

