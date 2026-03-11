Barrio residencial Top affaire

  1. Realting.com
Tel-Aviv, Israel
$658,350
ID: 34054
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/3/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    4871, 14

Sobre el complejo

Excelente caso! Apartamento de 4 habitaciones de una venta por un administrador de la corte. Requiere una renovación completa. Gran potencial. ¡Una verdadera oportunidad de no perderse!

Localización en el mapa

Tiendas de comestibles
Ocio

