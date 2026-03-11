  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalén
  4. Barrio residencial Magnifique maison mitoyenne avec immense jardin

Barrio residencial Magnifique maison mitoyenne avec immense jardin

Jerusalén, Israel
de
$2,19M
;
5
Dejar una solicitud
ID: 34540
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/3/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén
  • Dirección
    Gideon Hausner, 11

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
Magnífica casa de una sola tienda 5 piezas como nueva! Entrada privada a la calle, 4 orientaciones, aproximadamente 165m2 crudo, enorme jardín muy verde alrededor de la casa, amplio salón, cocina americana invierte, muy buenos servicios, suite principal con vestidor y baño, dos baños, aire acondicionado central, calefacción por suelo radiante, 3 aseos, 2 plazas de aparcamiento cubierto y bodega!

Localización en el mapa

Jerusalén, Israel
Educación
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Stop affaire appartement 4 pieces a ashdod a un prix imbattable
Asdod, Israel
de
$561,165
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse dans un immeuble neuf haut standing neuf
Netanya, Israel
de
$924,825
Barrio residencial Herzog 49 perle rare aux portes de rehavia
Jerusalén, Israel
de
$1,12M
Barrio residencial Tournez la cle brossez vous les dents et dormez
Hadera, Israel
de
$1,32M
Barrio residencial A ne pas manquer agreable bonne affaire dans un bel immeuble
Ascalón, Israel
de
$721,050
Está viendo
Barrio residencial Magnifique maison mitoyenne avec immense jardin
Jerusalén, Israel
de
$2,19M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Affaire prevoir renovation complete superbe location
Barrio residencial Affaire prevoir renovation complete superbe location
Barrio residencial Affaire prevoir renovation complete superbe location
Barrio residencial Affaire prevoir renovation complete superbe location
Ra'anana, Israel
de
$2,16M
Cottage de 8.5 piezas con un potencial enorme. Frente a un parque. La calle tiene un sentido único. Zona tranquila. Gran sótano
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Balcon sur la mer bon emplacement haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer dans un immeuble neuf magnifique projet de qualite
Barrio residencial Balcon sur la mer bon emplacement haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer dans un immeuble neuf magnifique projet de qualite
Barrio residencial Balcon sur la mer bon emplacement haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer dans un immeuble neuf magnifique projet de qualite
Barrio residencial Balcon sur la mer bon emplacement haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer dans un immeuble neuf magnifique projet de qualite
Barrio residencial Balcon sur la mer bon emplacement haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer dans un immeuble neuf magnifique projet de qualite
Barrio residencial Balcon sur la mer bon emplacement haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer dans un immeuble neuf magnifique projet de qualite
Barrio residencial Balcon sur la mer bon emplacement haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer dans un immeuble neuf magnifique projet de qualite
Netanya, Israel
de
$1,00M
Mardochee Khayat le invita a vivir en uno de nuestros proyectos residenciales en Netanya. Estás buscando un proyecto de nueve netanya Este hermoso proyecto está hecho para usted Proyecto Momento es un complejo de lujo que combina casa y tienda estratégicamente situado a menos de 3 minutos a …
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Un 3 pieces quartier afridar recent
Barrio residencial Un 3 pieces quartier afridar recent
Barrio residencial Un 3 pieces quartier afridar recent
Barrio residencial Un 3 pieces quartier afridar recent
Barrio residencial Un 3 pieces quartier afridar recent
Ascalón, Israel
de
$498,465
3 piezas buena inversión
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir