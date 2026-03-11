  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Bat Yam
  Appartement a vendre centre bat yam rue jabotinsky zone recherchee

Barrio residencial Appartement a vendre centre bat yam rue jabotinsky zone recherchee

Bat Yam, Israel
$752,400
ID: 34471
Última actualización: 10/3/26

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Bat Yam
  • Dirección
    HaRav Kokis

Apartamento para renovar 4 habitaciones 105m2+ balcón 15m2 con vista abierta Posibilidad de transformación en 5 piezas Planta 5 de 8 con ascensor 300 metros del mar te 400 metros del tranvía que une Bat Yam a Tel Aviv en 12 minutos Excelente inversión de alquiler (valor de alquiler estimado de 5.000NIS/mes)

Bat Yam, Israel
