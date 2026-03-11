  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Nahariya
  4. Barrio residencial Akhziv belle vue mer bel appartement 5 pieces

Barrio residencial Akhziv belle vue mer bel appartement 5 pieces

Nahariya, Israel
de
$808,830
;
10
Dejar una solicitud
ID: 34547
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/3/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Norte
  • Barrio
    Acre Subdistrict
  • Pueblo
    Nahariya
  • Dirección
    HaPnina

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
En el nuevo distrito de Akhziv, hermoso apartamento 5 habitaciones de unos 120m2 con terraza de 20m2 y hermosa vista al mar. Situado en el sexto piso en 8, incluye bodega, aparcamiento, 2 ascensores.

Localización en el mapa

Nahariya, Israel
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Quartier arlozorov atsmaout magnifique projet neuf
Bat Yam, Israel
de
$1,19M
Barrio residencial Belle appartement
Jerusalén, Israel
de
$2,100
Barrio residencial Appartement de prestige dans le complexe haut de gamme prestige ramat aviv hahadasha
Tel-Aviv, Israel
de
$5,33M
Barrio residencial Lapotheose a vendre a ashdod
Asdod, Israel
de
$1,24M
Barrio residencial Residence boutique dexception
Jerusalén, Israel
de
$1,43M
Está viendo
Barrio residencial Akhziv belle vue mer bel appartement 5 pieces
Nahariya, Israel
de
$808,830
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Bonne affaire
Barrio residencial Bonne affaire
Barrio residencial Bonne affaire
Barrio residencial Bonne affaire
Barrio residencial Bonne affaire
Mostrar todo Barrio residencial Bonne affaire
Barrio residencial Bonne affaire
Ascalón, Israel
de
$526,680
4 habitaciones terraza soccah pequeño edificio Cuarto piso sótano adyacente agamim vista parque # buen promotor
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial A vendre 2 pieces tel aviv rue elifelet entre neve tzedek et florentine
Barrio residencial A vendre 2 pieces tel aviv rue elifelet entre neve tzedek et florentine
Barrio residencial A vendre 2 pieces tel aviv rue elifelet entre neve tzedek et florentine
Barrio residencial A vendre 2 pieces tel aviv rue elifelet entre neve tzedek et florentine
Barrio residencial A vendre 2 pieces tel aviv rue elifelet entre neve tzedek et florentine
Barrio residencial A vendre 2 pieces tel aviv rue elifelet entre neve tzedek et florentine
Tel-Aviv, Israel
de
$1,11M
Situado en el cruce de Neve Tzedek, Florentine y el distrito de Charles Clore Park, este apartamento goza de una ubicación excepcional a pocos minutos a pie del mar, el mercado del Carmelo y el animado corazón de Tel Aviv. Elifelet Street es conocida por su ambiente tranquilo y residencial,…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial 35 pieces quartier atikot disponible immediat
Barrio residencial 35 pieces quartier atikot disponible immediat
Barrio residencial 35 pieces quartier atikot disponible immediat
Barrio residencial 35 pieces quartier atikot disponible immediat
Barrio residencial 35 pieces quartier atikot disponible immediat
Barrio residencial 35 pieces quartier atikot disponible immediat
Ascalón, Israel
de
$332,310
Un 3,5 piezas quartier Shimshon
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir