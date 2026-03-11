  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Barrio residencial A vendre appartement 3 piEces au cOEur de neve tzedek

Barrio residencial A vendre appartement 3 piEces au cOEur de neve tzedek

Tel-Aviv, Israel
de
$2,04M
;
5
Dejar una solicitud
ID: 34621
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/3/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Deganya, 51

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
FOR SALE - ALL JUSTY LIVRED APARTMENT 3 PARTS IN HEART OF NEVE TZEDEK 64 m2 sala de estar + dos balcones (5.05 m2 y 6.05 m2) 1a planta alta 2 dormitorios dormidos incluyendo una mamada 1 baño 2 balcones Exposición al noroeste Aparcamiento privado robótico Excepcional ubicación: a 2 minutos de Rothschild Boulevard, a 3 minutos del mercado del Carmelo y a 5 minutos de la playa Precio: 6.500,000 NIS

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Projet neuf dans 2 immeubles de 9 etages et 1 immeuble de 19 etages kiriat hayovel jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$1,10M
Barrio residencial Villa spacieuse avec piscine et jardin neve hof rishon lezion
Rishon LeZion, Israel
de
$2,04M
Barrio residencial Agreable avec terrasse bel appartement bon emplacement bonnes orientations calme clair dans rue calme neuf
Jerusalén, Israel
de
$1,00M
Barrio residencial Balcon sur la mer bon emplacement haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer dans un immeuble neuf magnifique projet de qualite
Netanya, Israel
de
$1,25M
Barrio residencial Lumiere calme et convivialite a pisgat zeev jerusalem immobilier 026786595
Jerusalén, Israel
de
$1,03M
Está viendo
Barrio residencial A vendre appartement 3 piEces au cOEur de neve tzedek
Tel-Aviv, Israel
de
$2,04M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial A vendre appartement comme neuf 3 pieces renove apres tama shlomo hamelekh tel aviv
Barrio residencial A vendre appartement comme neuf 3 pieces renove apres tama shlomo hamelekh tel aviv
Barrio residencial A vendre appartement comme neuf 3 pieces renove apres tama shlomo hamelekh tel aviv
Barrio residencial A vendre appartement comme neuf 3 pieces renove apres tama shlomo hamelekh tel aviv
Barrio residencial A vendre appartement comme neuf 3 pieces renove apres tama shlomo hamelekh tel aviv
Mostrar todo Barrio residencial A vendre appartement comme neuf 3 pieces renove apres tama shlomo hamelekh tel aviv
Barrio residencial A vendre appartement comme neuf 3 pieces renove apres tama shlomo hamelekh tel aviv
Tel-Aviv, Israel
de
$1,56M
Superb 3 habitaciones – unos 70 m2 bien optimizadas Mamad + balcón 8 m2 (calma, vegetación) 1er piso brillante en 5 - edificio de la tienda íntima Renovación arquitectónica – acabados de alta gama Cocina Semel – aire acondicionado VRF – carpintería personalizada Proyecto TAMA reciente: asc…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Tres bonne affaire
Barrio residencial Tres bonne affaire
Barrio residencial Tres bonne affaire
Barrio residencial Tres bonne affaire
Barrio residencial Tres bonne affaire
Mostrar todo Barrio residencial Tres bonne affaire
Barrio residencial Tres bonne affaire
Ascalón, Israel
de
$511,005
hermosas 4 habitaciones en pequeño edificio en el centro en el barrio neve adarim, 3er piso en 5, terraza soucca, no faltar
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Au centre
Barrio residencial Au centre
Barrio residencial Au centre
Barrio residencial Au centre
Barrio residencial Au centre
Barrio residencial Au centre
Jerusalén, Israel
de
$548,625
Centro, en un tranquilo y pintoresco callejón sin salida, apartamento 2 habitaciones duplex,38 m2, salones con cocina americana; arriba: 1 dormitorio, baño con aseo. Aire acondicionado, buen estado, alquilado 4100 nis Precio: 1.750.000 nis
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir