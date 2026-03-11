Barrio residencial Appartement 3 pieces a vendre rue frishman tel aviv

  1. Realting.com
  Israel
  Tel-Aviv
  Appartement 3 pieces a vendre rue frishman tel aviv

Appartement 3 pieces a vendre rue frishman tel aviv

Tel-Aviv, Israel
$1,60M
ID: 34486
Última actualización: 10/3/26

  País
    Israel
  Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  Ciudad
    Tel-Aviv
  Dirección
    Frishman, 37

Sobre el complejo

Situado en la calle Frishman, a pocos minutos a pie del mar, este apartamento goza de una ubicación excepcional en el corazón de Tel Aviv. La calle muy solicitada ofrece acceso inmediato a playas, cafés, restaurantes y hoteles de prestigio, mientras que sigue siendo agradable vivir. En un edificio renovado con un miklat, el apartamento de 3 habitaciones desarrolla una superficie generosa de 95 m2. Situado en el sexto piso con ascensor, disfruta de tres orientaciones norte, oeste y sur, garantizando un hermoso brillo. Una terraza cubierta ofrece una vista parcial al mar. Una propiedad rara, ideal para residencia principal, inversión de pie a tierra o patrimonio.

Tel-Aviv, Israel
Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Herzog 49 perle rare aux portes de rehavia
Jerusalén, Israel
de
$1,12M
Superbe 3 pieces pres de kikar rabin dans une rue calme avec balcon ascenseur et parking
Tel-Aviv, Israel
de
$1,36M
5 pcs exceptionnel
Ascalón, Israel
de
$642,675
Villa de style moderne a vendre a herzliya pituach
Herzliya, Israel
de
$7,52M
Magnifique rdj avec 3 unites independantes
Jerusalén, Israel
de
$2,23M
Barrio residencial Appartement 3 pieces a vendre rue frishman tel aviv
Tel-Aviv, Israel
de
$1,60M
Vous voulez vivre en israel et aller a pied a la mer vivez a 200 metres du bord de mer a hadera
Hadera, Israel
de
$843,315
BZH RE/MAX Hadera te presenta exclusivamente con un magnífico apartamento familiar brillante, en un edificio reciente, en el distrito Hadera Seaside, en Givat Olga, Menahem Begin Street! Características: - 5 piezas de unos 120 m2, - ¡Dos terrazas! 14 y 6 m2, - Un hermoso espacio habitable …
Immobilier.co.il
Au centre avec terrasse bon emplacement dans rue calme renove
Tel-Aviv, Israel
de
$2,48M
FOR SALE – TEL AVIV En un hermoso edificio, descubra este hermoso apartamento de 3 habitaciones: • 74 m2 salón + 13 m2 terraza • 2 cómodas habitaciones • 2 baños modernos • Ascensor y despensa grande • Plaza de estacionamiento incluida Precio reducido: 7.900.000 Los propietarios están muy …
Immobilier.co.il
Givat shmuel opportunite strategique au coeur du gush dan
Givat Shmuel, Israel
de
$806,949
Givat Shmuel: La oportunidad estratégica en el corazón de Gush Dan Situado en el centro de Gush Dan, cerca de Tel Aviv y los principales centros económicos, Givat Shmuel disfruta de una fuerte demanda de alquiler y un desarrollo urbano constante. 50m2+15m2 terraza Residencia Premium: Aparta…
Immobilier.co.il
