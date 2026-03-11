  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalén
  4. Barrio residencial Superbe 4 pieces neuf avec terrasse emplacement ideal a mekor haim

Barrio residencial Superbe 4 pieces neuf avec terrasse emplacement ideal a mekor haim

Jerusalén, Israel
de
$2,978
;
6
Dejar una solicitud
ID: 34393
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/3/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén
  • Dirección
    Avital, 15

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
¡Nuevo en el mercado! En la zona muy solicitada de Mekor Haim, cerca de Baka, a pocos minutos del centro comercial Hadar, a pocos pasos del paseo del parque HaMesila y frente a las tiendas y supermercados de Talpiot. En un nuevo edificio boutique con prestigiosos vestíbulos y ascensores Shabat. Hermoso apartamento de 4 habitaciones de 105 m2, con 11 m2 de terraza. Un verdadero enamoramiento: • Cocina separada y de alta gama • Sala fuerte (Mamad) • Suite parental con baño privado • Baño adicional • Calefacción terrestre • Aire acondicionado VRF individual en cada habitación • Smart Home System • Aparcamiento subterráneo privado • Cave Entrada inmediata.

Localización en el mapa

Jerusalén, Israel
Educación
Tiendas de comestibles
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial 35 pieces quartier atikot disponible immediat
Ascalón, Israel
de
$332,310
Barrio residencial Projet neuf proche de la mer et de la ligne de tramway a bat yam
Bat Yam, Israel
de
$742,995
Barrio residencial A ne pas manquer
Asdod, Israel
de
$1,11M
Barrio residencial Bat yam itzhak sadeh mini penthouse de standing avec vue mer panoramique
Bat Yam, Israel
de
$1,54M
Barrio residencial A vendre penthouse masarik bat yam deuxieme ligne mer vue incroyable
Bat Yam, Israel
de
$1,80M
Está viendo
Barrio residencial Superbe 4 pieces neuf avec terrasse emplacement ideal a mekor haim
Jerusalén, Israel
de
$2,978
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Residence boutique dexception
Barrio residencial Residence boutique dexception
Barrio residencial Residence boutique dexception
Barrio residencial Residence boutique dexception
Barrio residencial Residence boutique dexception
Mostrar todo Barrio residencial Residence boutique dexception
Barrio residencial Residence boutique dexception
Jerusalén, Israel
de
$1,43M
En el distrito de Mekor Haim, cerca de Baka, a solo 2 minutos a pie del centro comercial Hadar. A pocos minutos del tranquilo parque verde del Mesila, que conduce directamente al pintoresco Moshava Germanit Al pie de todos los supermercados y tiendas de Talpiot. Simplemente en el centro de t…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Appartement duplex concu architecturalement a tel aviv nord
Barrio residencial Appartement duplex concu architecturalement a tel aviv nord
Barrio residencial Appartement duplex concu architecturalement a tel aviv nord
Barrio residencial Appartement duplex concu architecturalement a tel aviv nord
Barrio residencial Appartement duplex concu architecturalement a tel aviv nord
Mostrar todo Barrio residencial Appartement duplex concu architecturalement a tel aviv nord
Barrio residencial Appartement duplex concu architecturalement a tel aviv nord
Tel-Aviv, Israel
de
$4,55M
Un dúplex amplio y luminoso, cuidadosamente diseñado para una vida familiar, que ofrece la comodidad y el ambiente de una casa privada. La residencia disfruta de un meticuloso diseño arquitectónico de Dana Oberzon, uno de los arquitectos y diseñadores de interiores más buscados de Israel en …
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial A vendre appartement 3 pieces haut de gamme immeuble recent etage 4 avec vue degagee
Barrio residencial A vendre appartement 3 pieces haut de gamme immeuble recent etage 4 avec vue degagee
Barrio residencial A vendre appartement 3 pieces haut de gamme immeuble recent etage 4 avec vue degagee
Barrio residencial A vendre appartement 3 pieces haut de gamme immeuble recent etage 4 avec vue degagee
Barrio residencial A vendre appartement 3 pieces haut de gamme immeuble recent etage 4 avec vue degagee
Mostrar todo Barrio residencial A vendre appartement 3 pieces haut de gamme immeuble recent etage 4 avec vue degagee
Barrio residencial A vendre appartement 3 pieces haut de gamme immeuble recent etage 4 avec vue degagee
Tel-Aviv, Israel
de
$1,66M
Venta 3 habitaciones calle Rambam con vista abierta * 3 habitaciones en un edificio reciente * 78m2 * Balcón 6m2 * Parquet, ventanas de doble acristalamiento, etc... # Mamak * Posibilidad de venta amueblada con electrodomésticos
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir