  Barrio residencial Unique devenir proprietaire dans lun des quartiers les plus dynamiques et prometteurs dashdod avec 5

Barrio residencial Unique devenir proprietaire dans lun des quartiers les plus dynamiques et prometteurs dashdod avec 5

Asdod, Israel
de
$717,915
;
6
ID: 34103
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/3/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Asdod

Sobre el complejo

Nuevo programa inmobiliario de 3 habitaciones en Ashdod – Entrega en 26 meses Descubra un excepcional proyecto inmobiliario en el corazón de Ashdod, en construcción, con entrega prevista en sólo 26 meses. Esta nueva residencia de clase alta se eleva en 8 plantas y goza de una ubicación privilegiada: cerca de la gran piscina olímpica, el nuevo estadio Ashdod, tiendas, sinagogas, escuelas y medios de transporte. El mar y sus playas están a sólo 5 minutos en coche. Ofrecemos apartamentos de 3 habitaciones, perfectamente diseñados para una comodidad óptima: Amplio balcón Mamad (habitación segura) Aire acondicionado Aparcamiento privado en el sótano Dos ascensores incluyendo uno de Shabat El programa también seduce con su horario de pago excepcional: 5% en la firma de contratos: 114 500 ILS (aproximadamente 28 250 euros) 5% en 6 meses : 114 500 ILS (unos 28 250 euros) El saldo en la entrega clave en 26 meses Todo sin interés o indización – una rara oportunidad en el mercado inmobiliario israelí. Precios desde ILS 2 290 000 (aproximadamente 565 000 EUR). No te pierdas esta oportunidad única de ser propietario en uno de los barrios más dinámicos y prometedores de Ashdod. Para más información, planes y disponibilidad, contáctenos ahora.

Localización en el mapa

Asdod, Israel
