Barrio residencial Exceptionnel appartement premium villa rothschild

prestigiosa y exclusiva renovación por Gidi Bar Orian reconocido arquitecto, perfecta alianza entre la elegancia contemporánea y el respeto por el patrimonio arquitectónico del boulevard. Apartamento de 145 m2, totalmente decorado por el propio arquitecto 2 elegantes habitaciones Mamad (secure room) convertido en lavandería/servicio Espacioso y luminoso salón, abierto a la avenida Gran cocina moderna, pensado para recibir Espacios externos y servicios Terraza de 18 m2, profundo, ideal para cenar con amigos o disfrutar del panorama en el bulevar y en el oeste de la ciudad. Doble plaza de aparcamiento privado, rara y preciosa en el centro de Tel Aviv. Cueva, para una comodidad óptima de almacenamiento.