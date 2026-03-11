Barrio residencial Exceptionnel appartement premium villa rothschild

Proporcionar visualización del contenido del sitio y obtener acceso a la funcionalidad. Este tipo de cookies se utiliza únicamente para el correcto funcionamiento del sitio y no se transfiere a terceros. La desactivación es imposible sin interrumpir el funcionamiento del sitio.
prestigiosa y exclusiva renovación por Gidi Bar Orian reconocido arquitecto, perfecta alianza entre la elegancia contemporánea y el respeto por el patrimonio arquitectónico del boulevard.
Apartamento de 145 m2, totalmente decorado por el propio arquitecto
2 elegantes habitaciones
Mamad (secure room) convertido en lavandería/servicio
Espacioso y luminoso salón, abierto a la avenida
Gran cocina moderna, pensado para recibir
Espacios externos y servicios
Terraza de 18 m2, profundo, ideal para cenar con amigos o disfrutar del panorama en el bulevar y en el oeste de la ciudad.
Doble plaza de aparcamiento privado, rara y preciosa en el centro de Tel Aviv.
Cueva, para una comodidad óptima de almacenamiento.
Tel-Aviv, Israel
